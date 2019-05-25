Опубліковані фото та імена бійців ЗСУ, що потрапили в полон на Донбасі

Військовослужбовці Збройних сил України, які потрапили в полон на Донбасі, більше двох років служили в 43-му окремому мотопіхотному батальйоні "Патріот".

Про це на сторінці в Facebook повідомила волонтер із Дніпра Дарина Андрусенко-Якотюк. Вона підкреслила, що "кожен із хлопців має цілковиту довіру та повагу і особового складу, і командування".

Також волонтер окремо звернула увагу на те, що українські військові не мали при собі зброї, перебували у тверезому стані й усвідомлювали відповідальність своїх посад.

Ілюстрація. ЗСУ Корреспондент.net

Інцидент, як написала вона, стався, коли бійці "Патріота" вирушили у справах до ППД бригади для звірки документів щодо окремих взводів МПБ. "Жодна інформація не є секретною", – зазначила Андрусенко-Якотюк.

"Як сталося, що вони вирішили скоротити прокладений маршрут, поки невідомо, як і те, чому на КПВВ у них не питали напрямки й мету поїздки на лінію розмежування.

Екіпаж мав паролі, але тільки для проїзду підконтрольними територіями України", – написала вона.

Волонтер додала, що військовослужбовці, дотримуючись усіх правил проходження ПП, рушили по маршруту який проходив через непідконтрольні території.

Вона також оприлюднила фото й назвала українських військових, які потрапили в полон до терористів:ст.сержант Безпалий Роман Володимирович, 17.06.1981;

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ст.солдат Пундор Борис Йосипович, 03.03.1965;

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ст.солдат Горяінов Максим Анатолійович, 28.07.1984;

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ст.солдат Дуванов Кім Володимирович, 25.11.1971;

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ст.солдат Корсун Павло Юрійович, 21.06.1982;

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прапорщик Шайдов Віктор Андрійович, 27.10.1970;

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ст.солдат Геймур Олександр Юрійович, 1994;

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ст.солдат Гордійчук Юрій Миколайович, 25.09.1982;

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Уранці 22 травня восьмеро військовослужбовців Збройних сил України потрапили у полон у зоні бойових дій на Донбасі.

Міністр оборони Степан Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених і сказав, що вони були зі старшиною.

У "ДНР" заявили, що "із затриманими проводяться слідчі заходи".

Як з'ясувалося, українські бійці, які потрапили в полон, не виконували жодних бойових завдань, а здійснювали тилову операцію. Найімовірніше, навігатор, яким користувалися військові, вказав їм неправильний шлях.

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