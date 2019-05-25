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/Розслідування

Опубліковані фото та імена бійців ЗСУ, що потрапили в полон на Донбасі

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Військовослужбовці Збройних сил України, які потрапили в полон на Донбасі, більше двох років служили в 43-му окремому мотопіхотному батальйоні "Патріот".

Про це на сторінці в Facebook повідомила волонтер із Дніпра Дарина Андрусенко-Якотюк. Вона підкреслила, що "кожен із хлопців має цілковиту довіру та повагу і особового складу, і командування".

Також волонтер окремо звернула увагу на те, що українські військові не мали при собі зброї, перебували у тверезому стані й усвідомлювали відповідальність своїх посад.

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Ілюстрація. ЗСУ

Ілюстрація. ЗСУ

Корреспондент.net

Інцидент, як написала вона, стався, коли бійці "Патріота" вирушили у справах до ППД бригади для звірки документів щодо окремих взводів МПБ. "Жодна інформація не є секретною", – зазначила Андрусенко-Якотюк.

"Як сталося, що вони вирішили скоротити прокладений маршрут, поки невідомо, як і те, чому на КПВВ у них не питали напрямки й мету поїздки на лінію розмежування.

Екіпаж мав паролі, але тільки для проїзду підконтрольними територіями України", – написала вона.

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Волонтер додала, що військовослужбовці, дотримуючись усіх правил проходження ПП, рушили по маршруту який проходив через непідконтрольні території.

Вона також оприлюднила фото й назвала українських військових, які потрапили в полон до терористів:ст.сержант Безпалий Роман Володимирович, 17.06.1981;

Опубліковані фото та імена бійців ЗСУ, що потрапили в полон на Донбасі

Facebook

ст.солдат Пундор Борис Йосипович, 03.03.1965;

Опубліковані фото та імена бійців ЗСУ, що потрапили в полон на Донбасі

Facebook

ст.солдат Горяінов Максим Анатолійович, 28.07.1984;

Опубліковані фото та імена бійців ЗСУ, що потрапили в полон на Донбасі

Facebook

ст.солдат Дуванов Кім Володимирович, 25.11.1971;

Опубліковані фото та імена бійців ЗСУ, що потрапили в полон на Донбасі

Facebook

ст.солдат Корсун Павло Юрійович, 21.06.1982;

Опубліковані фото та імена бійців ЗСУ, що потрапили в полон на Донбасі

Facebook

прапорщик Шайдов Віктор Андрійович, 27.10.1970;

Опубліковані фото та імена бійців ЗСУ, що потрапили в полон на Донбасі

Facebook

ст.солдат Геймур Олександр Юрійович, 1994;

Опубліковані фото та імена бійців ЗСУ, що потрапили в полон на Донбасі

Facebook

ст.солдат Гордійчук Юрій Миколайович, 25.09.1982;

Опубліковані фото та імена бійців ЗСУ, що потрапили в полон на Донбасі

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Уранці 22 травня восьмеро військовослужбовців Збройних сил України потрапили у полон у зоні бойових дій на Донбасі.

  • Міністр оборони Степан Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених і сказав, що вони були зі старшиною.

  • У "ДНР" заявили, що "із затриманими проводяться слідчі заходи".

  • Як з'ясувалося, українські бійці, які потрапили в полон, не виконували жодних бойових завдань, а здійснювали тилову операцію. Найімовірніше, навігатор, яким користувалися військові, вказав їм неправильний шлях.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Збройні сили УкраїниООСНовини Донбасуфотографии
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Эти стареющие бухарики - украинская морская пехота?:)
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Mckay Dave
Mckay Dave
"Что с ними там у вас будет? Головы им отрубят и всего делов. Да пёс с ними." )))
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Livesey David
Livesey David
Пьянь предпенсионного и пенсионного возраста - это и есть штатный состав ВСУ. ))
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