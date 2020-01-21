Розцінки на хабарі в Києві: хто і скільки вимагає з призовників, водіїв і бізнесу

У Києві на Троєщині затримали за хабар поліцейського. Він вимагав у торговця неліцензійним алкоголем 18 тис. грн щомісяця за те, щоб того не залучали до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє прокуратура Києва.

У Нацполіціі стверджують, що випадки хабарництва серед поліцейських не рідкісні. Але не завжди копів, які проштрафилися, одразу звільняють.

Хабарі беруть і київські чиновники. У столичній мерії пропонують "капати" на порушників по таємному телефону.

Про те, хто насамперед стає жертвою користолюбців, як змінилися підкупи, а також які покарання чекають любителів шалених грошей, – докладніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Трусять торговців МАФів і водіїв

Оперуповноваженого кримінальної поліції Деснянського району, який вимагав щомісячну плату в підприємця на Троєщині за те, що не буде залучати того до адміністративної відповідальності, представники прокуратури Києва і ДБР затримали під час отримання чергового траншу в розмірі 11 тис. грн. До цього був задокументований факт отримання ним 7 тис. грн хабара. Зараз тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 статті 368 КК України. Якщо провину поліцейського доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна і позбавленням права на три роки обіймати відповідні посади.

Хотів отримати 11 тисяч facebook / Прокуратура міста Києва

Історій зі здирництвом у торговців МАФів, як говорить голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Києва Руслан Соболь, стає все більше.

"На жаль, такі випадки почастішали. І, думаю, що їхня кількість буде ще рости, якщо таких "ділків" у погонах не здаватимуть поліції. Такі факти повинні бути публічними, щоб іншим не кортіло", – вважає Соболь.

За його словами, найбільше трусять тих, хто продає спиртне й сигарети. "Маржа в разі реалізації ліцензійної продукції вища, ніж у тих, хто продає, наприклад, канцтовари. Але туди вони й не навідуються", – говорить Соболь. Хабарі, як кажуть самі підприємці, коливаються в розмірі 15-20 тис. грн.

Кошти вимагають і у автомобілістів. За повернення водійських прав власнику інспектор патрульної поліції Київської області забажав 15 тис. грн. Документи були вилучені за кермування у п'яному вигляді. Прокуратура Києва спільно з ГУ СБУ в Києві та Київській області затримала інспектора на Вокзальній площі міста Фастова під час передачі останньої частини боргу – 5000 грн.

Хотів віддати права за гроші facebook / Прокуратура міста Києва

Іноді поліцейські беруть гроші за те, що й так зобов'язані робити безкоштовно. Два співробітники Печерського управління поліції ГУНП в Києві отримали від киянина 17 тис. грн за зняття його автівки з міжнародного розшуку Інтерполу і видачу довідки про те, що машина справді була в нього вкрадена. Хоча така послуга повинна бути безкоштовною. Своє "сприяння" копи оцінили спершу на $3 тис., потім вартість знизили до $600.

Щоправда, столичні водії, яких опитав OBOZREVATEL, стверджують, що такі випадки є радше винятком, ніж правилом. "Та ні, ви що. Так, як раніше лютували ДАІшники, зараз такого немає. Ні сам не натрапляв на хабарників, ні від знайомих не чув", – переконує житель Троєщини Артем Семенець.

Його слова підтверджує і адвокат Вадим Володарський. "Від поліції, як правило, відкуповуються п'яні за кермом. Але це окремі факти, а не система. Хоча щонайменше половину протоколів патрульні виписують за водіння в нетверезому стані", – говорить Володарський.

Нагадаємо, зараз за описане порушення КК України передбачає штраф до 8500 грн і позбавлення прав. А як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 липня санкції хочуть підвищити до 17-34 тис. грн. В разі повторного нехтування законом – до 51 тис. грн. Можна припустити, що інцидентів зі здирництвом, ймовірно, побільшає.

Просив у матері призовника 10 тисяч

Також у прокуратурі розповіли про випадок вимагання слідчим одного зі столичних районних управлінь поліції 10,4 тис. грн від киянки – матері призовника. За ці кошти він обіцяв не залучати її сина до кримінальної відповідальності за ухилення від призову на строкову службу.

У зв'язку зі зниженням призовного віку для громадян України, який дасть можливість брати в армію деяких призовників ледь не зі шкільної лави, такі ситуації можуть почастішати.

Копи-хабарники не завжди доходять до суду

У поліції кажуть, що поліцейських щодня ловлять за різні порушення. "Ними займається Департамент внутрішньої безпеки. Ми самі себе розслідувати не можемо. Це робота ДБР, з яким поліція співпрацює. Якщо сигнал надходить нам, ми передаємо відомості в Бюро розслідувань. Потім здійснюємо спільну операцію. А якщо ми отримуємо матеріали на поліцейського – проводимо службове розслідування, яке закінчується або доганою, або звільненням. Все залежить від того, чи дійде підозра до суду, чи є вирок", – розповідає речник МВС Артем Шевченко.

Але, за його словами, це не завжди закінчується вироком. "Через відсутність доказів справа може розвалитися ще до суду. Не секрет, що в поліції є свої внутрішні війни – іноді поліцейських компроментують самі колеги. І навіть якщо їм виносять вирок, ті можуть відновитися через суд. Наймають хороших адвокатів, пишуть апеляцію", – каже Шевченко.

Просять "здавати" чиновників-хабарників по телефону

У чиновників апетити дещо більші. Так, директор одного з комунальних підприємств КМДА вимагав від співробітника приватної фірми 500 тис. грн за "неперешкоджання в проведенні новорічних свят у центрі Києва". Потім погодився на 200 тис. Але в підсумку спіймався на гарячому.

Співробітниця Департаменту земельних ресурсів КМДА просила у підприємця 40 тис. грн за сприяння у вирішенні питання оренди землі. Чиновник з Департаменту культури був готовий за $2 тис. "допомогти" зареєструвати церкву. А співробітники Департаменту соцполітики налагодили цілу схему наживи на людях з інвалідністю. Брали $1 тис. за отримання дозволів на забезпечення автомобілями на пільгових умовах.

У КМДА стверджують, що хабарників, як правило, звільняють. Але намагаються працювати на попередження. Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний переконує, що в мерії починають розслідування через будь-яку ознаку.

"Цим сигналом для внутрішнього розслідування може стати звернення громадських організацій, громадян. У зоні ризику, насамперед, співробітники підрозділів, пов'язаних із архітектурою, містобудуванням, землекористуванням. Якщо у когось є така інформація, потрібно зателефонувати до контактного центру КМДА за номером 1551 або повідомити в Управління з боротьби з корупцією за антикорупційним номером: (096) 588-11-88", – говорить Загуменний.

Хабарі стали менші

Спікерка прокуратури Києва Надія Максимець розповіла OBOZREVATEL, що поліцейські, насправді, беруть не найбільші хабарі. "Здебільшого це суми від 10 тис. грн до максимальної межі в $2 тис. Як правило, ці кошти вимагають за непритягання до адміністративної або кримінальної відповідальності", – говорить вона.

Хабарі чиновників залежать від їхнього рівня. "Колишній заступник директора держпідприємства "Льодовий стадіон" вимагав і отримав 560 тис. грн від представника ОСББ за можливість підключити резервний електрокабель, що живить житловий будинок, до електричної підстанції, яка розміщена на території стадіону. А в ДП ім. Шульгіна начальник Центру асфальтобетонів у приватної фірми хотів за пришвидшення експертизи та позитивний відгук про якість асфальтового покриття 650 тис. грн. Але це поодинокі випадки", – згадує спікерка.

Вона переконує, що найчастіше потрапляють представники комунальних підприємств Києва, хоча й просять "копійки" – від 12 до 40 тис. грн за отримання дозвільних документів.

Затримання на хабарі в столичній мерії facebook / Прокуратура міста Києва

Але, за її словами, протягом останнього року спостерігається тенденція зниження рівня підкупу. "Ми спостерігаємо це в усіх справах – сума хабарів все нижча й нижча, і сотні тисяч, не кажучи про мільйони, в матеріалах справ не фігурують. Це поодинокі епізоди. Пояснити це падінням курсу долара не можна, адже процес зміцнення гривні триває менше, ніж пів року, а хабарі "здуваються" вже більш як рік. Можливо, хабарники стали більше боятися наслідків. Втім, високопосадовці – не наша компетенція", – говорить Максимець.

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