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9 листопада • оновлено в 20:43
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/ Розслідування

Терористи в день розведення влаштували криваві бої на Донбасі: ЗСУ вистояли

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У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в суботу, 9 листопада, терористи "Л/ДНР" 11 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець в результаті був поранений.

Про це інформує прес-служба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що противник обстріляв позиції України із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"У разі загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій чи проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", – додали в ООС.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соцмережі

За інформацією розвідки, з 1 до 8 листопада 2019 року, втрати збройних формувань Російської Федерації склали 30 осіб. 19 із них – санітарні, ще 11 окупантів були ліквідовані.

Три обстріли позицій ООС 9 листопада російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • біля Майорська і Кримського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

  • неподалік Новолуганського – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Карта ООС

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • три рази неподалік Водяного – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Невельського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

  • біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Березового – з ручних протитанкових гранатометів;

  • неподалік Талаківки – з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • у районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм.

Як писав OBOZREVATEL, у районі населеного пункту Петровське на Донбасі 9 листопада стартував новий етап розведення військ. ОБСЄ зафіксувала озброєння, які терористи "ДНР" вивели з позицій.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР Збройні сили України
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Мочить укрожопых тварей как можно больше!
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"Кровавые бои" - "выстояли". Никто не видел, здесь логика не пробегала?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Над горой стоит телега, под горою борона.Тут шахтёр иппёт рагуля, наше дело- сторона...
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