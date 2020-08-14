У зоні ООС спіймали терориста "ЛНР", який обстрілював українських військових

Контррозвідники на Донбасі впіймали бойовика незаконних збройних формувань, який брав участь в обстрілі позицій українських військових підрозділів.

Затримання в зоні ООС провели співробітники Служби безпеки України, сказано на сайті відомства.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік чинив опір українським військовим, будучи стрілком "Козачої Національної Гвардії Всевеликого війська Донського Перевальського гарнізону" і "4-ї бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР".

За даними слідства, зловмисник приєднався до незаконних збройних формувань під час відбування покарання в одній із виправних установ регіону за вчинення тяжкого злочину. За це він був звільнений із колонії.

Бойовик переховувався на підконтрольній українській владі території, де оселився недалеко місць дислокації підрозділів ЗСУ на лінії розмежування.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) КК. Бойовику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Підозрюваний. ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на Харківщині викрили українського прикордонника, який є колишнім найманцем терористичного батальйону "Оплот", що діяв у "ДНР".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!