ООН звинуватила Саудівську Аравію у звірячому вбивстві Хашоггі

ООН заявила, що Саудівська Аравія винна у скоєнні позасудової страти саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у Туреччині у жовтні 2018 року.

Про це йдеться у доповіді Організації Об'єднаних Націй, повідомляє Telegram-канал RT.

Спецдоповідач закликав до міжнародних санкцій проти спадкового принца Саудівської Аравії та ймовірних винних у смерті журналіста.

Джамаль Хашоггі ВВС

Джамаль Хашоггі — колумніст американського видання The Washington Post, який виступав із критикою саудівського уряду і принца Мухаммеда.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!