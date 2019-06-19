ООН звинуватила Саудівську Аравію у звірячому вбивстві Хашоггі

ООН заявила, що Саудівська Аравія винна у скоєнні позасудової страти саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у Туреччині у жовтні 2018 року.
Про це йдеться у доповіді Організації Об'єднаних Націй, повідомляє Telegram-канал RT.
Спецдоповідач закликав до міжнародних санкцій проти спадкового принца Саудівської Аравії та ймовірних винних у смерті журналіста.
Джамаль Хашоггі
ВВС
Джамаль Хашоггі — колумніст американського видання The Washington Post, який виступав із критикою саудівського уряду і принца Мухаммеда.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Хашоггі значився зниклим безвісти після того, як зайшов до будівлі консульства у Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Пізніше стало відомо, що він був жорстоко вбитий на території диппредставництва. Є версія, що його розчинили у кислоті.
Розчленоване тіло Хашоггі могло бути вивезене з Туреччини у валізах.
Правоохоронці знайшли фрагменти тіла журналіста у колодязі на території консульства.
У ЦРУ впевнені, що саме принц Саудівської Аравії віддав наказ про ліквідацію опозиціонера.
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