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ООН звинуватила Саудівську Аравію у звірячому вбивстві Хашоггі

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ООН заявила, що Саудівська Аравія винна у скоєнні позасудової страти саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у Туреччині у жовтні 2018 року.

Про це йдеться у доповіді Організації Об'єднаних Націй, повідомляє Telegram-канал RT.

Спецдоповідач закликав до міжнародних санкцій проти спадкового принца Саудівської Аравії та ймовірних винних у смерті журналіста.

Джамаль Хашоггі

Джамаль Хашоггі

ВВС

Новини
Звіряче вбивство і розчленування Хашоггі: опубліковано сенсаційний список причетних

Джамаль Хашоггі — колумніст американського видання The Washington Post, який виступав із критикою саудівського уряду і принца Мухаммеда.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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