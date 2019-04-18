Олігарха Фукса і нардепа Хомутинніка засікли в офісі Коломойського в Ізраїлі: відео

Скандального російського олігарха Павла Фукса і співголову депутатської групи "Відродження" Віталія Хомутинніка помітили в готелі "Ріцкарлтон Герцлія" в Ізраїлі. Там розташовується офіс українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

Візит Фукс і Хомутиннік здійснили 14 квітня. З українським олігархом їх пов'язують бізнес-інтереси в сфері газовидобування, повідомляється в розслідуванні програми "Схеми" "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Однак Коломойський намагався переконати журналістів у тому, що нібито ще не бачився з одіозним мільярдером і тільки планує дружню зустріч.

"Він приїхав, але я його ще не бачив. Сподіваюся, побачу. Може, ввечері підемо повечеряємо. Я його взагалі скільки не бачив! Півроку", — сказав олігарх.

Хомутиннік біля готелю, де розташовується офіс Коломойського Скріншот відео

Фукс приїхав до Коломойського в Ізраїль Скріншот відео

Примітно, що в квітні візити в офіс до Коломойського також здійснювали мер Харкова Геннадій Кернес і екс-міністр енергетики та вугільної промисловості Януковича Едуард Ставицький. Саме він продав Фуксу газовидобувну компанію "Голден Дерік".

Однак зустрічі з цими одіозними особистостями Коломойський також списав на дружнє спілкування без будь-яких спільних бізнес-інтересів.

"Приїхав в офіс, ми домовилися, що в офісі зустрінемося і підемо на шабат", — пояснив він зустріч зі Ставицьким на початку квітня.

Ставицький біля готелю, де розташовується офіс Коломойського Скріншот відео

Ставицький біля готелю, де розташовується офіс Коломойського Скріншот відео

Ставицький біля готелю, де розташовується офіс Коломойського Скріншот відео

Ставицький біля готелю, де розташовується офіс Коломойського Скріншот відео

Що стосується Кернеса, то він, за словами Коломойського, нібито приїхав до Ізраїлю з особистих питань і паралельно вирішив зустрітися з приятелем.

"Пан Кернес приїхав не до мене, а у своїх медичних справах. Ми з ним давно не бачилися просто й вирішили випити кави", — запевняє український олігарх.

Фукс і Кернес біля готелю, де розташовується офіс Коломойського Скріншот відео

Візитери офісу Коломойського в Ізраїлі Скріншот відео

Фукс і Кернес біля готелю, де розташовується офіс Коломойського Скріншот відео

Фукс і Кернес біля готелю, де розташовується офіс Коломойського Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Фукс розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського через те, що ЗМІ опублікувало низку резонансних статей про те, як олігарх провернув хитру оборудку з боргами Київського метрополітену.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн пішли безпосереднього в кишеню путінського мільярдера.

У помсту за публікації про скандальну угоду Фукс почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, банерну рекламу, а також планував розганяти свою дезінформацію із проплачених бордів.

Дізнавшись про це, Бродський заявив, що захищатиме свою репутацію від провокацій Фукса в суді.

Також Бродський підкреслив, що не давав жодної згоди на використання своїх фото на замовних бордах Фукса. У зв'язку з цим він попередив усі бордові компанії про провокацію, яка готується.

Крім того, Бродський розкрив ще одну багатомільярдну схему Фукса в Україні. За його словами, олігарх зумів здобути контроль над Держгеонадрами в Україні і навіть намагався шантажувати бізнесмена на цьому ґрунті.

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