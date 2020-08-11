В Україні колишнього нардепа засудили до 7 років в'язниці: підозрюють в організації вбивств

Колишнього народного депутата Олександра Шепелева засудили до семи років в'язниці.

Деснянський районний суд Києва визнав експолітика винним у втечі 6 липня 2014 року з України, будучи під арештом, а також у наданні хабарів співробітникам органу Пенітенціарної служби за створення умов для втечі. Про це повідомило видання "РБК-Україна".

Також колишньому нардепу присудили штраф у розмірі 8500 гривень і конфіскацію майна.

Шепелев у 2013 році був затриманий в Угорщині, оскільки його підозрювали в причетності до ряду злочинів. У 2014 році чоловіка видали Україні. Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту, проте Шепелеву вдалося втекти з лікарні швидкої допомоги та покинути країну.

Українські суди розглядають щодо Шепелєва ще кілька кримінальних проваджень. Крім справи про розкрадання грошей "Родовід Банку", його звинувачують в організації вбивства банкіра Сергія Кириченка в 2003 році в Донецьку; замовленні вбивства віце-президента "Родовід Банку" Сергія Дядечка та полковника МВС Романа Єрохіна в 2006 році.

Шепелєва вдалося затримати в Україні в лютому 2018 року працівниками СБУ. У Генеральній прокуратурі заявляли, що при ньому було посвідчення співробітника "міністерства державної безпеки ДНР".

Також повідомлялося, що він повернувся в Україну в зв'язку з тим, що його оголосили в розшук у Російської Федерації, де його підозрювали у хабарі посадовій особі.

Шепелев вперше став нардепом у 2006 році, потрапивши в парламент за списком "Блоку Юлії Тимошенко". На той час очолював благодійну організацію в Донецьку. На позачергових виборах у 2007 році також пройшов у Раду від БЮТ.

У 2010 році був виключений із фракції БЮТ і перейшов у фракцію "Партії регіонів", звідки пізніше вийшов. У 2012 році спробував пройти в Раду по мажоритарному округу, але програв вибори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шевченківський районний суд Києва виніс вирок командиру батальйону ОУН Миколі Коханівському за погроми російських банків в Києві.