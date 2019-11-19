"Стара політична історія": у Ложкіна відреагували на справу проти глави Укрексімбанку

У ексглави Адміністрації президента Бориса Ложкіна відреагували на підозру, оголошену главі Укрексімбанку Олександру Гриценку нібито через незаконне привласнення коштів і їх легалізацію.

Позицією колишнього чиновника поділилася у вівторок, 19 листопада, його прессекретарка Марія Попова, пише "НВ".

"Ми вважаємо, що цей арешт – частина старої політичної історії, яка звучала у виконанні прокурора Кулика в березні цього року. Чергове збіг медійних подій, в яких зручно згадати ім'я п'ятого президента країни і колишньої глави НБУ для вирішення політичних завдань (що власне зараз і відбувається в медійному просторі)", – сказала вона.

Справа Гриценка: у Ложкіна відреагували liga.net

"Наскільки ми розуміємо, банкіра звинувачують у тому, що він "не перешкоджав" поверненню кредиту державному банку – це революційний підхід у розумінні роботи банків і застав", – додала Попова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спершу ЗМІ повідомляли про "викрадення" Олександра Гриценка. Незабаром в СБУ заявили, що його затримали за дорученням ГПУ за кількома підозрами.

18 листопада суд обрав запобіжний захід голові Укрексімбанку Олександру Гриценку у вигляді застави без арешту.

OBOZREVATEL також писав, що відомо про підозрюваного банкіра.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!