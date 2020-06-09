Невідомі патріоти обклеїли тимчасово окупований Новоазовськ Донецької області патріотичними листівками. На них українці закликають загарбників забиратися з чужої землі й нагадують про те, що зрадників чекає розплата.

Фото послань бойовикам "ДНР" опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Новоазовськ – це Україна! Російським окупантам про це нагадали листівками! Підрозділи "народної міліції" і "МДБ" дуже схвильовані, хто це зробив?" – зазначив захисник.

Патріоти розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Новоазовську Telegram-канал Анатолія Штефана

Патріоти розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Новоазовську Telegram-канал Анатолія Штефана

Зокрема, на розклеєних листівках містяться написи "Загарбники, геть з української землі!", "Окупація – насильницьке захоплення чужої державної території військовою силою. Росія = окупант", "Зрадники будуть покарані" і "Скільки можна вас чекати?" (такою фразою підписали фото ліквідованих ватажків терористів "Гіві" і "Мотороли").

Патріоти розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Новоазовську Telegram-канал Анатолія Штефана

Патріоти розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Новоазовську Telegram-канал Анатолія Штефана

Патріоти розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Новоазовську Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше агітаційні листівки з проукраїнськими гаслами розклеїли в тимчасово окупованому Донецьку. Вони з'явилися після таємних зібрань місцевих жителів, на яких були створені так звані опозиційні сили під назвою "Комітет визволення Донбасу".

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