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/Розслідування

Окупанти увірвалися у будинок кримських татар: що відбувається

1.2тЧитати матеріал російською

Громадське об'єднання "Кримська солідарність" заявило про проведення обшуку в селі Перлина Криму Кіровського району анексованого півострова.

За даними активістів, обшук проводять у будинку кримських татар, де проживає місцевий житель Дилявер Яг'яєв.

Як пишуть "Крим. Реалії", так звана місцева поліція ситуацію не коментує.

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Навіщо Путіну Крим: розкриті важливі моменти анексії

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою у Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" назвали кримських татар ворогами і зрадниками, які ледь не влаштували громадянську війну.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Планков Илья
Планков Илья
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Видимо до вхождения Крыма в состав РФ кр. татар украинские силовики не обыскивали, не арестовывали а только обмахивали их драгоценные тела опахалом
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Кто плюсует,тот придурок.Сначала продали нас кацапне,а теперь плюсуете?
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