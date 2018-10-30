Окупанти увірвалися у будинок кримських татар: що відбувається

Громадське об'єднання "Кримська солідарність" заявило про проведення обшуку в селі Перлина Криму Кіровського району анексованого півострова.
За даними активістів, обшук проводять у будинку кримських татар, де проживає місцевий житель Дилявер Яг'яєв.
Як пишуть "Крим. Реалії", так звана місцева поліція ситуацію не коментує.
Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою у Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" назвали кримських татар ворогами і зрадниками, які ледь не влаштували громадянську війну.
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