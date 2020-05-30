Окупанти раптово змінили тактику на Донбасі: у відкриту запускають ракети

Російські окупаційні війська змінили тактику введення війни в зоні ООС на Донбасі, застосовуючи гранати та ракети.

Про це розповіли українські військові, що служать на сході України, йдеться в сюжеті "5 каналу".

Повідомляється, що противник активно сипле гранатами в сторону українського війська. Однак не всі вони розриваються, а просто падають на землю, не детонуючи.

Війна на Донбасі

Також ворог застосовує протитанкові керовані ракети, якими окупанти ціляться в сторону української піхоти.

"Використовується вона (ракета – Ред.) проти броньованої техніки, легкоброньованої, колісної. Ну, зазвичай останнім часом дуже часто прилітає хлопцям на позиції. В бійнички. В неї один плюс, що вона керована. І її можна завести", – розповів військовий Володимир.

Також російські окупанти застосовували проти українських військових гранати типу ВОГ.

"Взагалі ВОГ – це дуже погана штука. Вона, звичайно, рідко вбиває, але сильно калічить. Осколки вибухають, і вони дуже сильно калічать. Лікарі їх навіть не дістають. Потім так і живеш з ними", – додав боєць Євген.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня російські окупаційні війська 13 раз порушили режим припинення вогню в зоні ООС на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.

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