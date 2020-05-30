Головна Новини
30 травня • оновлено в 15:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Окупанти раптово змінили тактику на Донбасі: у відкриту запускають ракети

3.9т
Читати матеріал російською

Російські окупаційні війська змінили тактику введення війни в зоні ООС на Донбасі, застосовуючи гранати та ракети.

Про це розповіли українські військові, що служать на сході України, йдеться в сюжеті "5 каналу".

Повідомляється, що противник активно сипле гранатами в сторону українського війська. Однак не всі вони розриваються, а просто падають на землю, не детонуючи.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Також ворог застосовує протитанкові керовані ракети, якими окупанти ціляться в сторону української піхоти.

"Використовується вона (ракета – Ред.) проти броньованої техніки, легкоброньованої, колісної. Ну, зазвичай останнім часом дуже часто прилітає хлопцям на позиції. В бійнички. В неї один плюс, що вона керована. І її можна завести", – розповів військовий Володимир.

Також російські окупанти застосовували проти українських військових гранати типу ВОГ.

"Взагалі ВОГ – це дуже погана штука. Вона, звичайно, рідко вбиває, але сильно калічить. Осколки вибухають, і вони дуже сильно калічать. Лікарі їх навіть не дістають. Потім так і живеш з ними", – додав боєць Євген.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня російські окупаційні війська 13 раз порушили режим припинення вогню в зоні ООС на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ракети граната зброя Збройні сили України ООС
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 204.

    Вилікувалися: 9311. Померли: 696.

  • У світі захворіли 6 млн осіб, загинули – більше 365 тисяч.

  • У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя, і тварини тут ні при чому.

  • Вмирають до кінця другого тижня: вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні на COVID-19.

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги