Окупанти Путіна обстріляли село з мирними жителями: ЗСУ дали потужну відсіч

У суботу, 4 квітня, російські окупаційні війська обстріляли село Верхньоторецьке на Донбасі. В результаті обстрілу від розриву гранати осколкове поранення в ногу отримала місцева мешканка.

Поранену терміново доставили в міську лікарню Торецька, йдеться у зведенні пресцентру штабу ООС.

Всього ж російські окупанти сім разів обстріляли позиції ВСУ. Зорог застосовував міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Війна на Донбасі

У відповідь на обстріли противника Об'єднані сили дали потужний відсіч і припинили всі ворожі провокації.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь по захисникам Широкиного, Славного і Водяного.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" збройні формування РФ обстрілювали позиції ЗСУ близько Оріхового, Новотошківського та Південного.

Загиблих або поранених серед військових ЗСУ немає, втрати противника уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня російські найманці розв'язали смертельні бої на Донбасі та понесли серйозні втрати.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram