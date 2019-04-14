Окупанти почали небезпечне будівництво на Кримському мосту: з'явилися фото

Російські будівельники почали процес укладання рейок на залізничній частині незаконно побудованого Кримського моста.
Як передає "РИА Новости", роботи почали виконувати з боку Керчі. Всього планується укласти 38 кілометрів рейок.
"Бригади будівельників рухаються назустріч одне до одного з кримського і кубанського берегів. З боку Тамані укладання рейок почалася ще влітку 2018 року", – сказано в повідомленні.
Кримський міст
most.life
Відзначимо, відкриття руху поїздів по залізничній частині мосту заплановано окупантами на грудень 2019 року.
Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту
Скрін відео
Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту
Скрін відео
Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту
Скрін відео
Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту
Скрін відео
Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту
Скрін відео
Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту
Скрін відео
Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту
Скрін відео
Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.
Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні та буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви в районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування.
Кандидат геолого-мінералогічних наук, незалежний експерт Юрій Медовар передрік мосту катастрофу.
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