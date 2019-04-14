Окупанти почали небезпечне будівництво на Кримському мосту: з'явилися фото

Російські будівельники почали процес укладання рейок на залізничній частині незаконно побудованого Кримського моста.

Як передає "РИА Новости", роботи почали виконувати з боку Керчі. Всього планується укласти 38 кілометрів рейок.

"Бригади будівельників рухаються назустріч одне до одного з кримського і кубанського берегів. З боку Тамані укладання рейок почалася ще влітку 2018 року", – сказано в повідомленні.

Кримський міст most.life

Відзначимо, відкриття руху поїздів по залізничній частині мосту заплановано окупантами на грудень 2019 року.

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту Скрін відео

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту Скрін відео

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту Скрін відео

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту Скрін відео

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту Скрін відео

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту Скрін відео

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту Скрін відео

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні та буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви в районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування.

Кандидат геолого-мінералогічних наук, незалежний експерт Юрій Медовар передрік мосту катастрофу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram