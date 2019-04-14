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Окупанти почали небезпечне будівництво на Кримському мосту: з'явилися фото

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Російські будівельники почали процес укладання рейок на залізничній частині незаконно побудованого Кримського моста.

Як передає "РИА Новости", роботи почали виконувати з боку Керчі. Всього планується укласти 38 кілометрів рейок.

"Бригади будівельників рухаються назустріч одне до одного з кримського і кубанського берегів. З боку Тамані укладання рейок почалася ще влітку 2018 року", – сказано в повідомленні.

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Кримський міст

Кримський міст

most.life

Відзначимо, відкриття руху поїздів по залізничній частині мосту заплановано окупантами на грудень 2019 року.

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту

Скрін відео

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту

Скрін відео

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту

Скрін відео

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту

Скрін відео

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту

Скрін відео

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту

Скрін відео

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту

Початок робіт з укладання рейок на Керченському мосту

Скрін відео

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні та буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви в районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування.

Кандидат геолого-мінералогічних наук, незалежний експерт Юрій Медовар передрік мосту катастрофу.

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Кримський містНовини КримуРосіяфотографии
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Медовар негодует !!!
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
а в чем заключается опасность укладки решетки?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Sekeliv Zadroka, Возможен взрыв мозга, ведь невозможно укладывать рельсы на мультяшный мост. Но хохлам можно подать идею что рельсы тоже мультяшные, надувные и поезда с декабря месяца пойдут тоже надувные.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Скакуны, учитесь как надо строить мосты! Может быть и вы когда нибудь сможете достроить Подольский мост в Куеве
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