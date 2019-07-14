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Окупанти отримали по зубах: в штабі ООС повідомили хороші новини з Донбасу

8.6т Читати матеріал російською

У зоні проведення ООС на Донбасі в неділю, 14 липня, не постраждав жоден український військовослужбовець.

Як повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил, з початку доби терористи "Л/ДНР" 8 разів порушили режим припинення вогню.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в звіті.

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Обстріли були зафіксовані поблизу таких населених пунктів: Широкине, Новотроїцьке, Богданівка, Кримське, Зайцеве, Новолуганське.

"На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - відзначили в штабі ООС.

Окупанти отримали по зубах: в штабі ООС повідомили хороші новини з Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі пройшли жорсткі бої, окупанти 15 разів відкривали вогонь, в результаті чого були поранені двоє українських військовослужбовців.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Видишь как оно... Не убили- и уже хорошая новость! Потому что редко!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А чего потери " оккупантов" уточнять? двое мирных жителя! И вот возникает вопрос " оккупанты " лупят крупным( запрещённым) калибром и у всу потерьнет , а всу отвечает стрелковым вооружением и попадают в мирных, как так получается?
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Сало Уронили
Сало Уронили
Вооруженные формирования Российской Федерации -WTF?так пора войну объявить,ну на крайняк ноту.шо не.так отож и нэ п%зды
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