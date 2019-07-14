Окупанти отримали по зубах: в штабі ООС повідомили хороші новини з Донбасу

У зоні проведення ООС на Донбасі в неділю, 14 липня, не постраждав жоден український військовослужбовець.
Як повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил, з початку доби терористи "Л/ДНР" 8 разів порушили режим припинення вогню.
"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в звіті.
Обстріли були зафіксовані поблизу таких населених пунктів: Широкине, Новотроїцьке, Богданівка, Кримське, Зайцеве, Новолуганське.
"На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - відзначили в штабі ООС.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі пройшли жорсткі бої, окупанти 15 разів відкривали вогонь, в результаті чого були поранені двоє українських військовослужбовців.
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