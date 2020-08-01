На Донбасі 1 серпня терористи не порушували перемир'я. Facebook 95-й ОДШБр

У суботу, 1 серпня, на Донбасі не було зафіксовано обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

Як сказано на сторінці прес-центру штабу ООС в Facebook, ситуація на фронті залишається під контролем, втрат в лавах ЗСУ немає.

"Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", – відзначається в повідомленні.

Окупанти дотримуються тиші на Донбасі – штаб ООС

Окупанти дотримуються тиші на Донбасі – штаб ООС

Як писав OBOZREVATEL, в липні 2020 року в зоні проведення ООС, захищаючи Україну, загинули 8 воїнів. Наймолодшому з них було 18, найстаршому – 42.