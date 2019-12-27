Окупанти атакували бійців ЗСУ на Донбасі: в України втрата

Російсько-окупаційні війська на Донбасі 26 грудня значно збільшили кількість атак. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомили у пресцентрі Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Війна на Донбасі Антикор

Так, 9 обстрілів позицій ЗСУ зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поряд із Невельським – зі стрілецької зброї;

двічі неподалік від Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

біля населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї;

поряд із Авдіївкою – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

двічі поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Водяне – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

неподалік від Лебединського – із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Крім цього, 8 обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поряд із Південним – із ручного протитанкового гранатомета;

у районі населеного пункту Новгородське – зі станкового протитанкового гранатомета й великокаліберного кулемета;

неподалік від Кримського – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Троїцького – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета;

біля Старого Айдару – зі стрілецької зброї;

поряд із Майським – із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Шуми – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

неподалік від Оріхового – з автоматичного гранатомета й великокаліберного кулемета.

Водночас із початку цієї доби, 28 грудня, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемета противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників неподалік від населеного пункту Гладосове. На щастя, втрат із нашого боку немає.

Зауважимо, що за минулу добу окупанти зазнали поразки у результаті бойових дій на Донбасі. Як повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), втрати російсько-окупаційних військ становили: санітарні (300) – 4 (2-3 ОМСБр, 2-4 ОМСБр).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 грудня на Донбасі вбили українського військового Сергія Пугача з Білої Церкви. Ще один ветеран війни за незалежність, Віталій Швець, загинув у ДТП.

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