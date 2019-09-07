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8 вересня • оновлено в 11:18
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/ Розслідування

Око не врятували: замах на ректора під Тернополем отримав страшне продовження

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Ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий, на якого скоїли замах, і його дружина були госпіталізовані у важкому стані.

Вони знаходяться під цілодобовим наглядом медиків і охорони в лікарні Тернополя, пише місцеве видання "Тернополяни".

Крім ампутованої кисті, як повідомлялося раніше, у ректора також численні осколкові поранення тіла. У його дружини сильно постраждали очі – одне медикам врятуватися не вдалося, за інше все ще борються.

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Ректор Андрій Крисоватий із дружиною

Ректор Андрій Крисоватий із дружиною

Тернополяни

Відзначається, що медики не назвали конкретних діагнозів подружжя, проте їх стан залишається стабільно важким.

Замах на ректора під Тернополем отримав страшне продовження

Замах на ректора під Тернополем отримав страшне продовження

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Тернопіль
Тег
вибух
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