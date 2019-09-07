Око не врятували: замах на ректора під Тернополем отримав страшне продовження

Ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий, на якого скоїли замах, і його дружина були госпіталізовані у важкому стані.

Вони знаходяться під цілодобовим наглядом медиків і охорони в лікарні Тернополя, пише місцеве видання "Тернополяни".

Крім ампутованої кисті, як повідомлялося раніше, у ректора також численні осколкові поранення тіла. У його дружини сильно постраждали очі – одне медикам врятуватися не вдалося, за інше все ще борються.

Ректор Андрій Крисоватий із дружиною Тернополяни

Відзначається, що медики не назвали конкретних діагнозів подружжя, проте їх стан залишається стабільно важким.

Замах на ректора під Тернополем отримав страшне продовження

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 вересня на вулиці Тернопільській у селі Петриків (біля Тернополя) у дворі будинку ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого прогримів вибух.

Поліція озвучила кілька версій замаху на ректора Тернопільського національного економічного університету Aндpея Кpисовaтого, в результаті якого чоловікові відірвало кисть.

Також недалеко від місця вибуху знайшли записку, яку могли залишити зловмисники.

Стало відомо, що у вибуховому пристрої були виявлені дріт і металеві частини.

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