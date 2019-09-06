Охороняв уламки Boeing: суд звільнив ще одного терориста-свідка по МН17

Колишнього терориста "ДНР" Олександра Неведрова, який охороняв уламки збитого на Донбасі Boeing 777 рейсу МН17, звільнили від тюремного ув'язнення й засудили до 5 років умовно.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на матеріали суду. Відзначається, що чоловіка затримали в лютому в Торецькому. Йому було висунуто звинувачення за ч. 2 ст. 260 (участь в непередбачених законом збройних формуваннях) КК. У судовому процесі обвинувачений повністю свою вину визнав.

Неведров – уродженець Єнакієвого, у нього було 5 судимостей, починаючи з 2002 року: за злодійство, розбій, грабіж і зґвалтування.

У 2014 році він приєднався до окупантів і здійснював охорону блокпостів "ДНР". У складі озброєного підрозділу він охороняв уламки збитого пасажирського авіалайнера Malaysia Airlines. Також йому було доручено здійснювати пропускний режим на блокпостах, зупиняти проїжджаючий автотранспорт, перевіряти документи водіїв і пасажирів, вантаж автомобілів.

У Неведрова є двоє неповнолітніх дітей, із березня 2018 року йому присвоєна інвалідність 3 групи за зором.

Олександр Неведров Скрін відео

Суд узяв до уваги визнання терористом провини, а його інвалідність і позитивні характеристики з місця роботи визнав пом'якшувальними обставинами.

З огляду на те, що Неведров був на випробувальному терміні, суд підсумував покарання і засудив його до 5 років позбавлення волі, а потім звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки.

Засуджений змушений періодично повідомляти орган пробації про своє місце перебування. Вирок винесено в кінці серпня поточного року і не оскаржено.

Відео затримання і зізнання терориста:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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