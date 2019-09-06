Охороняв уламки Boeing: суд звільнив ще одного терориста-свідка по МН17

Колишнього терориста "ДНР" Олександра Неведрова, який охороняв уламки збитого на Донбасі Boeing 777 рейсу МН17, звільнили від тюремного ув'язнення й засудили до 5 років умовно.
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на матеріали суду. Відзначається, що чоловіка затримали в лютому в Торецькому. Йому було висунуто звинувачення за ч. 2 ст. 260 (участь в непередбачених законом збройних формуваннях) КК. У судовому процесі обвинувачений повністю свою вину визнав.
Неведров – уродженець Єнакієвого, у нього було 5 судимостей, починаючи з 2002 року: за злодійство, розбій, грабіж і зґвалтування.
У 2014 році він приєднався до окупантів і здійснював охорону блокпостів "ДНР". У складі озброєного підрозділу він охороняв уламки збитого пасажирського авіалайнера Malaysia Airlines. Також йому було доручено здійснювати пропускний режим на блокпостах, зупиняти проїжджаючий автотранспорт, перевіряти документи водіїв і пасажирів, вантаж автомобілів.
У Неведрова є двоє неповнолітніх дітей, із березня 2018 року йому присвоєна інвалідність 3 групи за зором.
Олександр Неведров
Скрін відео
Суд узяв до уваги визнання терористом провини, а його інвалідність і позитивні характеристики з місця роботи визнав пом'якшувальними обставинами.
З огляду на те, що Неведров був на випробувальному терміні, суд підсумував покарання і засудив його до 5 років позбавлення волі, а потім звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки.
Засуджений змушений періодично повідомляти орган пробації про своє місце перебування. Вирок винесено в кінці серпня поточного року і не оскаржено.
Відео затримання і зізнання терориста:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Володимир Цемах – колишній командир підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному – 27 червня був доставлений до Києва з "ДНР" у результаті проведеної спецоперації СБУ.
За рішенням суду Цемах був поміщений під варту.
З'явилася інформація, що Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.
Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він переховував установку "Бук", з якої збили лайнер.
30 серпня журналіст Юрій Бутусов висловив припущення, що Росія затягує обмін полоненими, щоб отримати Володимира Цемаха.
5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха "під особисте зобов'язання". Це рішення викликало різку реакцію українців.
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