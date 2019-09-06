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8 вересня • оновлено в 11:24
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/ Розслідування

Охороняв уламки Boeing: суд звільнив ще одного терориста-свідка по МН17

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Колишнього терориста "ДНР" Олександра Неведрова, який охороняв уламки збитого на Донбасі Boeing 777 рейсу МН17, звільнили від тюремного ув'язнення й засудили до 5 років умовно.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на матеріали суду. Відзначається, що чоловіка затримали в лютому в Торецькому. Йому було висунуто звинувачення за ч. 2 ст. 260 (участь в непередбачених законом збройних формуваннях) КК. У судовому процесі обвинувачений повністю свою вину визнав.

Неведров – уродженець Єнакієвого, у нього було 5 судимостей, починаючи з 2002 року: за злодійство, розбій, грабіж і зґвалтування.

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У 2014 році він приєднався до окупантів і здійснював охорону блокпостів "ДНР". У складі озброєного підрозділу він охороняв уламки збитого пасажирського авіалайнера Malaysia Airlines. Також йому було доручено здійснювати пропускний режим на блокпостах, зупиняти проїжджаючий автотранспорт, перевіряти документи водіїв і пасажирів, вантаж автомобілів.

У Неведрова є двоє неповнолітніх дітей, із березня 2018 року йому присвоєна інвалідність 3 групи за зором.

Олександр Неведров

Олександр Неведров

Скрін відео

Суд узяв до уваги визнання терористом провини, а його інвалідність і позитивні характеристики з місця роботи визнав пом'якшувальними обставинами.

З огляду на те, що Неведров був на випробувальному терміні, суд підсумував покарання і засудив його до 5 років позбавлення волі, а потім звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки.

Засуджений змушений періодично повідомляти орган пробації про своє місце перебування. Вирок винесено в кінці серпня поточного року і не оскаржено.

Відео затримання і зізнання терориста:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
На Донбасі збитий Boeing-777 Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР" Боїнг МН17 Новини Донбасу Новини ДНР видео
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Перов Василий
Перов Василий
Мы забрали больше украинцев чем россиян при обмене.. Хорошо что адекватных украинцев... Надо было в Неньку отдать Сотника Понамарева Гозмана и т.д, им бы хорошо жилось вместе с Гонопольским Киселевым Бабченко Муждабаевым.. Рогули любят кормить отбросы выкинутые из РФ..
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Исаев Денис
Исаев Денис
Похоже не плохо в ДНР служил, раз ему там характеристику дали хорошую.
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
"террориста, охранявшего обломки сбитого Boeing" Мля, щелкоперы обозные, вы у Кличка профессии что ли учились? ) Террорист-шахтер, террорист-учитель, террорист-свинопас... Так у вас все ваше население, оказывается, террористы? )))
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