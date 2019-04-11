Охоронець вистрілив школяру в скроню: всі подробиці НП під Дніпром

У Дніпропетровській області охоронець з пневматичної гвинтівки вистрілив у голову 13-річному школяреві, який нібито його діставав. Хлопець отримав важку травму і був доставлений в реанімацію.

OBOZREVATEL дізнався подробиці події.

Випадок стався 10 квітня в с. Зелений Гай Томаківського району. Поліцейським 26-річний затриманий розповів, що ввечері до нього на тракторну бригаду зайшов школяр. У них виник конфлікт: нібито хлопець поводився нахабно, на зауваження не реагував.

"Тоді чоловік вирішив налякати школяра і вистріли з пневматичної гвинтівки", – повідомили в поліції.

Стрілянина в Дніпропетровській області

Підліток отримав поранення і був доставлений до реанімації Томаківської центральної районної лікарні.

Головний лікар медустанови Сергій Магась, розповів OBOZREVATEL, що кулька увійшла підлітку в скроневу ділянку, пройшла через тканину мозку і застрягла в потиличній ділянці.

"На момент надходження хлопчик був у свідомості, на запитання відповідав коротко і загальмовано. Надали допомогу, зробили обстеження, після чого по "швидкій" в супроводі лікарської бригади відвезли потерпілого в обласну лікарню", – розповів він.

Стрілянина в Дніпропетровській області

Головлікар зазначив, що хлопчик не пам'ятав, що з ним сталося, так як на момент госпіталізації у нього була ретроградна амнезія.

На сьогоднішній день поліцією відкрито кримінальне провадження за ст. 121 ч. 1 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті – до восьми років позбавлення волі.

Стрілянина в Дніпропетровській області Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в супермаркеті Києва між відвідувачам в черзі за піцою стався конфлікт, в результаті чого один чоловік вдарив свого опонента кулаком у голову. Потерпілий на наступний день помер.

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