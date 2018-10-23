''Охолов до України'': у Росії назвали нові країни-жертви Путіна

Росія почала активну пропагандистську кампанію у країнах Прибалтики (Естонія, Латвія і Литва), послабивши увагу до України.

Про це йдеться у блозі на OBOZREVATEL російського підприємця і політика Костянтина Борового, який зазначив, що "за Януковича Путін намагався домогтися повного підпорядкування України", однак тепер "це вже не реалізовується".

"У Росії починаються дуже складні внутрішні процеси. У певному сенсі Кремль переключиться на їхнє вирішення. Скажімо так, це позитивний момент у ситуації, пов'язаній із Україною і зі збереженням її незалежності. Зараз дуже активізована пропагандистська кампанія у країнах Балтії. Це означає, що Україні щастить, на неї зараз звертають трохи менше уваги в Кремлі", — написав він.

При цьому, за словами Борового, Кремль однозначно докладатиме серйозних зусиль для збереження України в зоні свого впливу.

"Він [вплив] ослаблений, і ослаблений саме Кремлем", — підкреслив політик, додавши, що "Росії необхідно постійно побоюватися активних дій"..

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії заявили про готовність до бойових дій у Білорусі. Зокрема, було описано план вторгнення Путіна в сусідню країну.