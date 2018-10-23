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/Розслідування

''Охолов до України'': у Росії назвали нові країни-жертви Путіна

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Росія почала активну пропагандистську кампанію у країнах Прибалтики (Естонія, Латвія і Литва), послабивши увагу до України.

Про це йдеться у блозі на OBOZREVATEL російського підприємця і політика Костянтина Борового, який зазначив, що "за Януковича Путін намагався домогтися повного підпорядкування України", однак тепер "це вже не реалізовується".

"У Росії починаються дуже складні внутрішні процеси. У певному сенсі Кремль переключиться на їхнє вирішення. Скажімо так, це позитивний момент у ситуації, пов'язаній із Україною і зі збереженням її незалежності. Зараз дуже активізована пропагандистська кампанія у країнах Балтії. Це означає, що Україні щастить, на неї зараз звертають трохи менше уваги в Кремлі", — написав він.

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При цьому, за словами Борового, Кремль однозначно докладатиме серйозних зусиль для збереження України в зоні свого впливу.

"Він [вплив] ослаблений, і ослаблений саме Кремлем", — підкреслив політик, додавши, що "Росії необхідно постійно побоюватися активних дій"..

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії заявили про готовність до бойових дій у Білорусі. Зокрема, було описано план вторгнення Путіна в сусідню країну.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінКостянтин Боровий
Місце
Росія
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Откуда у России только силы и средства находятся, мы же под санкциями, мы же под гнетом мирового демократизма?!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Сейчас очень активизирована пропагандистская кампания в странах Балтии" а есть примеры активизации? Наверное Боровой имеет в виду усиленное строительство российских портов, чтоб переключить на них основную часть транзита, лишив доходов прибалтийские порты? Или перенос из Прибалтики разного рода массовых развлекательных мероприятий, типа КВН или музыкальных. Зато теперь в Вильнюсе собираются сами Боровой и сотоварищи, видимо, в качестве компенсации )))
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