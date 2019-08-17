"Ох*єнно відпочили!" У мережі показали відео з епіцентру пожежі в Одесі

У мережі показали відео страшної пожежі, яка спалахнула в Одесі в ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар".

Кадри зробив очевидець, який проживає в готелі на першому поверсі (загоряння сталося на другому). Їх опублікували в групі "Оперативний" в Facebook. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік, який на той момент вже виходив з будівлі, показав, що там відбувалося. При цьому він емоційно все коментував. "Ох*єнно відпочили!" – розюмував він.

Пожежа в Одесі

На кадрах видно, як постраждалих на ношах вантажать у "швидку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 15 серпня, в Чернівцях по вулиці Білоруській спалахнула масштабна пожежа на цегельному заводі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!