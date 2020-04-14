Генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов, якого затримали 14 квітня за підозрою в державній зраді та підготовці терактів за командою Москви, багато років виконував дуже своєрідні завдання і "спілкувався" з ватажками терористів із "ДНР".

Про це OBOZREVATEL розповіли власні джерела, серед яких колишні і діючі співробітники спецслужб України. Вони поділилися, чим "прославився" один із командирів ЦСО "А".

"Валера – три будьонівки"

Валерій Шайтанов був одним із керівників елітного спецпідрозділу СБУ "Альфа"

Двоє ексспівробітників Центру спеціальних операцій повідомили, що Шайтанова в спецпідрозділі називали "Валера – три будьонівки" через його вміння підлаштуватися, "перевдягнутися".

"У нього були відсутні принципи. Влада змінювалася, а він одягав нову "будьонівку". Якщо згадати зиму 2014-го року і події на Майдані... Шайтанов – один із керівників штурму 18 лютого. Його ім'я зазначено в відомому плані "Бумеранг" разом з іншими офіцерами – Устименком та Човганюком. Один вчинив досить чесно, після завершення всіх подій поклав погони і сказав, що йому не по дорозі з Майданом. А ось двоє інших – ні", – розповів офіцер.

План "Бумеранг". Валерій Шайтанов – керівник групи прикриття і вогневої підтримки

"Ми вас просто спалимо. Все!"

Пізніше Валерій Шайтанов із товаришем по службі "відзначилися" на Донбасі навесні 2014 року. Як розповів один із військовослужбовців, у квітні тоді ще полковник Шайтанов вів переговори зі зрадником, колишнім командиром спецпідрозділу СБУ "Альфа" в Донецькій області Олександром Ходаковським. Той на початку "російської весни" організував і очолив терористичний батальйон "Восток". До слова, Ходаковський пройшов у новий термінал аеропорту "Донецьк" (ДАП) у ніч на 26 травня разом із російським спецназом, а наступного дня почалися серйозні бойові дії.

Кажуть, що саме Шайтанов був серед тих співробітників ЦСО "А", хто приїжджав до Ходаковського в захоплений Слов'янськ.

Олександр Ходаковський

Сам Олександр Ходаковський в одному з інтерв'ю росЗМІ описав цю "зустріч" і похвалився, що нібито саме після неї "Альфа" відмовилася штурмувати місто:

– Я приїжджав до Слов'янська, щоб провести роз'яснювальну роботу з "Альфою". Там, на військовому аеродромі в Краматорську, на той момент було зібрано 240 професійних і добре навчених "альфівців", які, звичайно, були краще підготовлені до війни, ніж тамтешнє ополчення. Приблизно стільки ж людей було зібрано з українського ГРУ. Вони готувалися до штурму Слов'янська.

Я тоді за погодженням зі Стрелковим привіз їх до Слов'янська, щоб показати наскільки добре укріплене місто, що його штурмувати марно. Стрелков мене попросив тільки, щоб я не привозив їх у штаб, просто покатав містом, щоб "альфівці" зрозуміли, наскільки все, що вони побачать у місті в плані оборони, далеко від їхнього подання про антитерористичну операцію.

Я провіз, показав, що в Слов'янську є бронетехніка. Пояснив, що коли ви під'їдете на своїх мікроавтобусах, то далі першої вулиці не просунетеся – ми вас просто спалимо. Усе! І після цього ви будете кидатися тут, а ми вас будемо з усіх боків просто розстрілювати і, врешті-решт, просто спалимо. "Альфівці", вислухавши мої аргументи, все зважили, і вірно оцінивши свої можливості відмовилися від штурму", – розповідав ватажок батальйону "Схід".

За даними СБУ, куратором генерала СБУ Валерія Шайтанова був полковник ФСБ РФ Ігор Єгоров. Він є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій. До 2014 року Єгоров неодноразово бував в Україні в рамках міжвідомчої взаємодії між СБУ і ФСБ. Саме тоді, за даними контррозвідки, і відбулося вербування. Джерело OBOZREVATEL

"Тільки дурні в "конторі" не знали, чим займався Шайтанбат"

Кілька джерел OBOZREVATEL стверджують, що створений після призначення Шайтанова заступником командира ЦСО "А" батальйон виконував "своєрідні завдання".

"Якщо потрапити до ЦСО "А" було дуже непросто, це реально еліта, то в Шайтан-баті вимоги були нижчі. Не хочеться голослівно про всіх, там багато гарних хлопців, але... Тільки дурні в "конторі" не знали, що цей батальйон кришував контрабанду в зоні АТО", – поділився один із офіцерів.

Нагадаємо, що з квітня 2014 по квітень 2018 року на Донбасі проходила Антитерористична операція, командування якої здійснювала СБУ. З травня 2018 року – вже ЗСУ.

"Сподіваюся, що доживе до суду – багато знає"

Ще один зі співробітників спецслужби розповів, що вважає операцію з розкриття агента ФСБ блискучою операцією контррозвідників, але звернув увагу на важливі моменти.

"Те, що розкрили Шайтанова – дійсно відмінний результат контррозвідки, блискуча операція. Кажу так, бо впевнений – це не вигадана історія. Сподіваюся тільки, що Шайтанов доживе до суду і тоді, можливо, всі зможуть оцінити масштаб його зради. А там буде що розповісти і показати. Однак потрібно розуміти, що це вдарить по багатьох у "конторі", зокрема, і щодо колишнього керівництва Служби. Шайтанов знає багато".

Також співробітники служби розповіли, що генерал не особливо приховував свої погляди.

"Він не дуже "ховався" і постійно повторював: "Нічого, буде і на нашій вулиці свято". Але, судячи з сьогоднішнього затримання, він своє "свято" вже отримав", – сказав офіцер.

Валерій Шайтанов був нагороджений орденом "За мужність" (2008 р.) і орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2015 р.). На фото – затримання 14 квітня 2020 року

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