Одягнув сім'ю в речі жертв МН17: терорист "ДНР" шокував цинічним вчинком

У мережі з'явилося фото сім'ї терориста "ДНР" Сергія Данилова, одягненої в речі жертв катастрофи малайзійського Boeing, який збили над Донбасом окупанти.

Доказ цинічного злочину опублікував на своєму Telegram-каналі блогер Фашик Донецький. За його словами, бойовик родом із Чебоксар. Одразу після аварії рейсу МН17 він кинувся мародерствувати на місце трагедії, не гребуючи забирати навіть особистий одяг і речі загиблих.

Ба більше, терорист відверто писав про це в соцмережах. Так, він опублікував фото горнятка з логотипом Malaysia Airlines, підписавши його "Трофей із Малайзії".

Терорист хвалиться вкраденим горням із місця катастрофи МН17 maydan-news.blogspot.com

Сім'я терориста "ДНР" в одязі жертв МН17 maydan-news.blogspot.com

Окупанти знімають особисті речі з жертв авіакатастрофи maydan-news.blogspot.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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