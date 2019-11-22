Одягнув сім'ю в речі жертв МН17: терорист "ДНР" шокував цинічним вчинком

У мережі з'явилося фото сім'ї терориста "ДНР" Сергія Данилова, одягненої в речі жертв катастрофи малайзійського Boeing, який збили над Донбасом окупанти.
Доказ цинічного злочину опублікував на своєму Telegram-каналі блогер Фашик Донецький. За його словами, бойовик родом із Чебоксар. Одразу після аварії рейсу МН17 він кинувся мародерствувати на місце трагедії, не гребуючи забирати навіть особистий одяг і речі загиблих.
Ба більше, терорист відверто писав про це в соцмережах. Так, він опублікував фото горнятка з логотипом Malaysia Airlines, підписавши його "Трофей із Малайзії".
Терорист хвалиться вкраденим горням із місця катастрофи МН17
maydan-news.blogspot.com
Сім'я терориста "ДНР" в одязі жертв МН17
maydan-news.blogspot.com
Окупанти знімають особисті речі з жертв авіакатастрофи
maydan-news.blogspot.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебувало 298 осіб, всі вони загинули.
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53 бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Європейський союз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародній слідчій групі докази.
При цьому російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі.
У звіті Об'єднаної слідчої групи, яка розслідує катастрофу малайзійського рейсу МН17 заявили, що терористи на Донбасі у 2014 році постійно контактували з російськими чиновниками і силовиками щодо адміністративних, фінансових і військових питань.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "OBOZREVATEL".