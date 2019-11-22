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22 листопада • оновлено в 12:28
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Одягнув сім'ю в речі жертв МН17: терорист "ДНР" шокував цинічним вчинком

5.1т
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У мережі з'явилося фото сім'ї терориста "ДНР" Сергія Данилова, одягненої в речі жертв катастрофи малайзійського Boeing, який збили над Донбасом окупанти.

Доказ цинічного злочину опублікував на своєму Telegram-каналі блогер Фашик Донецький. За його словами, бойовик родом із Чебоксар. Одразу після аварії рейсу МН17 він кинувся мародерствувати на місце трагедії, не гребуючи забирати навіть особистий одяг і речі загиблих.

Ба більше, терорист відверто писав про це в соцмережах. Так, він опублікував фото горнятка з логотипом Malaysia Airlines, підписавши його "Трофей із Малайзії".

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Терорист хвалиться вкраденим горням із місця катастрофи МН17

Терорист хвалиться вкраденим горням із місця катастрофи МН17

maydan-news.blogspot.com

Сім'я терориста "ДНР" в одязі жертв МН17

Сім'я терориста "ДНР" в одязі жертв МН17

maydan-news.blogspot.com

Окупанти знімають особисті речі з жертв авіакатастрофи

Окупанти знімають особисті речі з жертв авіакатастрофи

maydan-news.blogspot.com

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
На Донбасі збитий Boeing-777 Війна на Донбасі
Особа
Фаш*к Донецький
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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Makc Махов
Makc Махов
]{ацапье мародеры! Это у них с пабеды 45-го. Бгггггаааа
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
За то какие рожи одухотворённые.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну как скакуны, хорошо быть идиотами? Прямо умиляет, что кaстрюлeголoвые истово поверили, что после авиакатострофы вещички остаются целы, видимо даже в упаковочках и по размерам разложены. Я не буду касаться вопросов морали и этики того, кто это написал. У них этих абстрактных субстанций отродясь не было. Но у читателей же должны быть хотя бы зачатки логики и разума? Нет такого? Ну, так это ж Украина, родина идиoтoв, что судит обо всех по себе.
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