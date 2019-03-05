Одягла пакет на голову і закопала у городі: жахливі подробиці вбивства немовляти горе-матір'ю на Одещині

Молода мати, яка закопала живцем щойно народжену дочку У селі Липецьке на Одещині, не справляла враження асоціальної.
За словами лікарів, дівчинка була доношеною і важила 4 кг 200 г. У самій Подільській міській лікарні Одеської області вже кілька днів не можуть прийти до тями від цієї історії. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.
Вбивство замислила давно
"Мабуть, після домашніх пологів щось пішло не так, у неї піднялася температура, з'явилися болі внизу живота. Поруч із нею живе її сестра, вона і викликала швидку допомогу. Але нас насторожило, що молода жінка спробувала обдурити наших колег. Вона їм сказала, що у неї 25-й тиждень вагітності. А вже після приїзду до відділення з'ясувалося, що вагітності немає. Вона сказала, що у неї стався викидень", — розповіла нам лікар Світлана Сергіївна, яка і приймала цю пацієнтку.
Нацполіція Одеської області
Лікарі запропонували жінці залишитися в лікарні, пройти вранці УЗД, але вона категорично відмовилася і пішла. Тому медики запідозрили щось недобре і звернулися в поліцію. Також у лікарні кажуть, що дівчина не справляла враження асоціальної.
"Вона нормально розмовляла, нормально поводилася", — згадують медики.
З'ясувалося, що молода жінка не хотіла дитину, у неї вже є 1,5-річний син. Тому вбивство замислила давно. Після пологів, незважаючи на те, що дитина заплакала, вона відразу одягла дівчинці целофановий пакет на голову, загорнула у ганчірки і закопала у городі ще живу.
Жили дуже бідно
Хоча горе-матір прописана у селі Сінне сусіднього району цієї ж області, живе вона в Липському трохи більше року. Як розповіли OBOZREVATEL у сільраді Сінного, тут проживають і її батьки.
"Вони дуже бідні люди. Обидва не працюють, перебиваються якимись тимчасовими заробітками, батько іноді випиває. А ця дівчина поїхала з села років десять тому, класів вісім закінчила і все. Тут вона майже і не з'являлася, де була і чим займалася — ми не знаємо", — кажуть у сільраді.
Нацполіція Одеської області
Наразі жінці висунуто підозру за ст. 117 КК України, вона перебуває під домашнім арештом.
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