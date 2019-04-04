Однокласники несуть іграшки: під Дніпром загинула сім'я з красунею-донькою

У Дніпропетровській області від отруєння чадним газом загинула сім'я з чотирьох осіб: чоловік із дружиною, тещею та 14-річною дочкою. Подробиці страшної трагедії OBOZREVATEL розповіли місцеві жителі.
Надзвичайна подія трапилася в с. Залізничне Петропавлівського району. Депутат сільради і друг сім'ї Артур Колодій розповів нашим журналістам, що першими на сполох забили сусіди.
"Люди звернули увагу, що з дому вже три дні як ніхто не виходить. Коли зайшли всередину, побачили страшну картину...", — стримуючи емоції говорить чоловік.
Всі, хто перебував у будинку, були мертві. Попередні результати розслідування засвідчили, що причиною витоку чадного газу стала несправність пічного опалення.
Трагедія забрала життя 14-річної Наталії Акулінкіної
petropavlivka.city
Колодій каже, що сім'ю Вадима і Валентини Матюхіних можна було назвати зразковою: це були добрі і чесні люди. Їхня єдина красуня-донька Наталя була життєрадісною і веселою дівчинкою.
Наталя вчилася на відмінно і брала участь в усіх шкільних змаганнях та урочистостях.
Трагедія сталася в с. Залізничне
Google. Maps
Для колективу школи смерть дівчинки стала великим горем. У зв'язку з цим в навчальному закладі оголошено тижневу жалобу, скасовані всі спортивні та розважальні заходи.
У вестибюлі школи стоїть портрет дівчини і горить свічка, поруч діти кладуть іграшки та квіти.
Трагедія забрала життя 14-річної Наталії Акулінкіної
petropavlivka.city
Загиблих поховали у четвер, 4 квітня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 квітня у Львові у власній студії загинула 47-річна, засновниця відомої Школи мистецтв Оксана Бондарук. Причиною смерті став чадний газ.
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