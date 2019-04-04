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Однокласники несуть іграшки: під Дніпром загинула сім'я з красунею-донькою

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У Дніпропетровській області від отруєння чадним газом загинула сім'я з чотирьох осіб: чоловік із дружиною, тещею та 14-річною дочкою. Подробиці страшної трагедії OBOZREVATEL розповіли місцеві жителі.

Надзвичайна подія трапилася в с. Залізничне Петропавлівського району. Депутат сільради і друг сім'ї Артур Колодій розповів нашим журналістам, що першими на сполох забили сусіди.

"Люди звернули увагу, що з дому вже три дні як ніхто не виходить. Коли зайшли всередину, побачили страшну картину...", — стримуючи емоції говорить чоловік.

Всі, хто перебував у будинку, були мертві. Попередні результати розслідування засвідчили, що причиною витоку чадного газу стала несправність пічного опалення.

Трагедія забрала життя 14-річної Наталії Акулінкіної

Трагедія забрала життя 14-річної Наталії Акулінкіної

petropavlivka.city

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Колодій каже, що сім'ю Вадима і Валентини Матюхіних можна було назвати зразковою: це були добрі і чесні люди. Їхня єдина красуня-донька Наталя була життєрадісною і веселою дівчинкою.

Наталя вчилася на відмінно і брала участь в усіх шкільних змаганнях та урочистостях.

Трагедія сталася в с. Залізничне

Трагедія сталася в с. Залізничне

Google. Maps

Для колективу школи смерть дівчинки стала великим горем. У зв'язку з цим в навчальному закладі оголошено тижневу жалобу, скасовані всі спортивні та розважальні заходи.

У вестибюлі школи стоїть портрет дівчини і горить свічка, поруч діти кладуть іграшки та квіти.

Трагедія забрала життя 14-річної Наталії Акулінкіної

Трагедія забрала життя 14-річної Наталії Акулінкіної

petropavlivka.city

Загиблих поховали у четвер, 4 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 квітня у Львові у власній студії загинула 47-річна, засновниця відомої Школи мистецтв Оксана Бондарук. Причиною смерті став чадний газ.

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКримінал
Місце
УкраїнаДніпро
Теги
криміналотруїлися чадним газомНаціональна поліція України
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