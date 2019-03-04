Один помер, другий – у реанімації: у Харкові розігралася страшна трагедія з підлітками

У Харкові 14-річний підліток загинув, а його 15-річний друг перебуває у важкому стані в реанімаційному відділенні лікарні після отруєння наркотиками.

Про трагедію повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції в Харківській області. Хлопчики святкували день народження своєї 16-річної подруги в орендованому будинку в селищі Високе.

"14-річний підліток помер на місці, а 15-річного доставили в лікарню у важкому стані. Медики повідомили, що за попередніми даними, у нього отруєння невідомими наркотичними речовинами", – йдеться в повідомленні.

АСН

Відзначається, що під час святкування підлітки поводилися неадекватно, шуміли і вживали у великій кількості алкогольні напої. Сусіди не витримали і подзвонили господарю будинку зі скаргами та проханнями втихомирити постояльців. Він попросив молодих людей піти.

Після цього підлітки залишилися переночувати у своєї 20-річної подруги в Немишлянському районі Харкова. Вранці дівчина викликала швидку, виявивши друзів у жахливому стані. Врятувати вдалося тільки одного з них.

"Стан підлітка оцінюється як важкий. Він перебуває в реанімаційному відділенні і підключений до апарату штучної вентиляції легенів", – повідомили правоохоронці.

Про те, що у підлітків були наркотики, поліція дізналася від дівчини, на день народження якої вони були запрошені. За її словами, хлопчики хвалилися, проте не розповідали, звідки до них потрапила ця речовина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові 16-річний підліток через ревнощі вбив 14-річну дівчинку.

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