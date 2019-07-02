"Один не добіг": ЗСУ показали, як чітко "заткнули" терористів "ЛНР"

У Луганській області в зоні відповідальності 54-ї механізованої бригади ЗСУ чітким попаданням була знищена позиція терористів, з якої постійно відбувалися провокації і обстріли.

Відео операції опублікував на сторінці в Facebook волонтер Юрій Мисягін. Він назвав роботу військових "ювелірною".

"Надійшов наказ, який на словах можна розшифрувати як: "Заткніть їх, по можливості надовго". Коли будете дивитися відео, зверніть увагу на ювелірну і точну роботу. Все в яблучко. Бойова-розвідувальна група К-2 підняла дрон. В онлайн режимі коректували огонь. Всі боєприпаси невідомого калібру лягли точно в ціль. Наказ виконали і заткнули", - повідомив він.

ЗСУ розбили позицію терористів

За словами Мисягіна окупанти рятувалися втечею.

"Бліндаж пошкоджений. Терористи відразу втекли. За підтвердженою інформацією, один правда не добіг. Все було настільки несподівано, що вони навіть не спробували збити наш дрон, просто кинули свою позицію і втекли. "Герої", - резюмував волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ показали заборонену в усьому світі зброю терористів.

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