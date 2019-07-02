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"Один не добіг": ЗСУ показали, як чітко "заткнули" терористів "ЛНР"

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У Луганській області в зоні відповідальності 54-ї механізованої бригади ЗСУ чітким попаданням була знищена позиція терористів, з якої постійно відбувалися провокації і обстріли.

Відео операції опублікував на сторінці в Facebook волонтер Юрій Мисягін. Він назвав роботу військових "ювелірною".

"Надійшов наказ, який на словах можна розшифрувати як: "Заткніть їх, по можливості надовго". Коли будете дивитися відео, зверніть увагу на ювелірну і точну роботу. Все в яблучко. Бойова-розвідувальна група К-2 підняла дрон. В онлайн режимі коректували огонь. Всі боєприпаси невідомого калібру лягли точно в ціль. Наказ виконали і заткнули", - повідомив він.

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ЗСУ розбили позицію терористів

ЗСУ розбили позицію терористів

За словами Мисягіна окупанти рятувалися втечею.

"Бліндаж пошкоджений. Терористи відразу втекли. За підтвердженою інформацією, один правда не добіг. Все було настільки несподівано, що вони навіть не спробували збити наш дрон, просто кинули свою позицію і втекли. "Герої", - резюмував волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ показали заборонену в усьому світі зброю терористів.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаЛуганськ
Теги
ЗСУООС
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
«29 июня по приказу командира 54-й бригады ВСУ (полковника Алексея) Майстренко из стрелкового оружия был сбит БПЛА спецмиссии ОБСЕ в районе населенного пункта Золотое, который ранее был задействован в видеофиксации мероприятий в районе разведения сил и средств в Станице Луганской, а также зафиксировал размещенную на окраине населенного пункта Выскрива самоходную гаубицу «Акация»
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Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
А потом подайте хероям на подгузники
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Героически отступили. Ну все как обычно. Из Севастополя тоже героически бежали от немцев. Бросили 100тыс.солдат А командиры сбежали...ничего не меняется.
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