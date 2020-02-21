Очільник Полтавщини сказав, хто стоїть за провокаціями в Нових Санжарах

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив, що за протестами в селищі Нові Санжари стоять певні бізнес і політичні угруповання.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА в Facebook.

"Вони бояться втратити прибутки, які раніше постійно отримували від корупційних схем. Щоб зберегти свою корупційну ренту, вони перейшли до відвертої дестабілізації, до антидержавної діяльності, що загрожує національній безпеці", – зазначив чиновник.

Протести в Нових Санжарах

Синєгубов пообіцяв, що візьме ситуацію під особистий контроль і не допустить дестабілізації в регіоні. Він додав, що зараз ситуація в Нових Санжарах повністю контролюється.

Нагадаємо, що в селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де лютує смертельний коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У селищі Нові Санжари між силовиками та місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.

Також в мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом з евакуйованими з Ухань українцями.

Додамо, що Юлія Мендель розповіла про реакцію Володимира Зеленського на істерику жителів Нових Санжар.

Пізніше евакуйовані з Китаю українці розповіли, в яких умовах проживають в санаторії в селищі Нові Санжари.

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заселилася в будинок в селищі Нові Санжари, де проведе два тижні в карантині з евакуйованими людьми з Китаю.

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