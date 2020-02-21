Головна Новини
21 лютого • оновлено в 17:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Очільник Полтавщини сказав, хто стоїть за провокаціями в Нових Санжарах

4.5т
Читати матеріал російською

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив, що за протестами в селищі Нові Санжари стоять певні бізнес і політичні угруповання.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА в Facebook.

"Вони бояться втратити прибутки, які раніше постійно отримували від корупційних схем. Щоб зберегти свою корупційну ренту, вони перейшли до відвертої дестабілізації, до антидержавної діяльності, що загрожує національній безпеці", – зазначив чиновник.

Протести в Нових Санжарах

Протести в Нових Санжарах

Синєгубов пообіцяв, що візьме ситуацію під особистий контроль і не допустить дестабілізації в регіоні. Він додав, що зараз ситуація в Нових Санжарах повністю контролюється.

Нагадаємо, що в селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де лютує смертельний коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У селищі Нові Санжари між силовиками та місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.

  • Також в мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом з евакуйованими з Ухань українцями.

  • Додамо, що Юлія Мендель розповіла про реакцію Володимира Зеленського на істерику жителів Нових Санжар.

  • Пізніше евакуйовані з Китаю українці розповіли, в яких умовах проживають в санаторії в селищі Нові Санжари.

  • Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заселилася в будинок в селищі Нові Санжари, де проведе два тижні в карантині з евакуйованими людьми з Китаю.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Протести в Нових Санжарах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Протести в Нових Санжарах
Особа
Олег Синєгубов
Місце
Україна Полтава
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
21
13
Смішно
16
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Возьмёт , как же,а раньше чего,нельзя было?.На кой хрен ты там нужен,когда ситуацию ещё только собираешься брать под контроль,а раньше кто её,ситуацию эту,контролировал,Пушкин что ли?!.Мрак.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
П и з д и ш ь,скотина.Это Путин с Сурковым.Запамятовал, д е б и л на кого валить??Крымчане в тысячный раз перекрестились,что вовремя слиняли из дурки...
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Громозека Иван
Громозека Иван
Цимельман Филя, 100%, больше некому!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
40 tetigistus
40 tetigistus
Это Путин виноват.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги