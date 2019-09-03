Обстріляв авто і пограбував пошту: в Одесі впіймали фігуранта кривавого побоїща 2 травня

В Одесі чоловік на трасі "Київ-Одеса" обстріляв Mitsubishi Pajero, а через кілька годин скоїв розбійний напад на поштову установу в селі Нерубайське Одеської області.

Як розповіли в ГУ НП в Одеській області, пізніше його все ж таки затримали. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

В Одесі чоловік влаштував справжній дебош Скріншот із відео

"Побачивши на узбіччі автодороги Київ-Одеса припаркований позашляховик, зловмисник зробив по ньому декілька пострілів із рушниці, завдавши вогнепальних поранень водію. Завершити злочинний умисел правопорушник не зміг, оскільки поранений чоловік поїхав. Того ж дня у селі Нерубайське зловмисник скоїв розбійний напад на відділення "Нової пошти". Погрожуючи працівниці установи і вистріливши у стелю з рушниці, він забрав із каси понад 10 тис. гривень і з місця пригоди зник", – йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився 39-річний громадянин сусідньої держави, який зараз проживає в Одесі. Встановлено, що у себе на батьківщині чоловік був засуджений за грабунки і крадіжки. Крім того, він має судимість за участь у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі і наразі перебуває на випробувальному терміні.

Давати свідчення за фактами замаху на вбивство і розбій і пояснювати мотиви цих злочинів затриманий відмовився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі працівник Приморського районного відділу поліції Сергій Коваль прокотився за кермом BMW з пляшкою пива, запевняючи, що "почувається богом".

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