Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 11:47
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Обстріляв авто і пограбував пошту: в Одесі впіймали фігуранта кривавого побоїща 2 травня

1.7т Читати матеріал російською

В Одесі чоловік на трасі "Київ-Одеса" обстріляв Mitsubishi Pajero, а через кілька годин скоїв розбійний напад на поштову установу в селі Нерубайське Одеської області.

Як розповіли в ГУ НП в Одеській області, пізніше його все ж таки затримали. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Новини
Школярі – під ударом: в Одесі виникла катастрофічна ситуація через новобудови

В Одесі чоловік влаштував справжній дебош

В Одесі чоловік влаштував справжній дебош

Скріншот із відео

"Побачивши на узбіччі автодороги Київ-Одеса припаркований позашляховик, зловмисник зробив по ньому декілька пострілів із рушниці, завдавши вогнепальних поранень водію. Завершити злочинний умисел правопорушник не зміг, оскільки поранений чоловік поїхав. Того ж дня у селі Нерубайське зловмисник скоїв розбійний напад на відділення "Нової пошти". Погрожуючи працівниці установи і вистріливши у стелю з рушниці, він забрав із каси понад 10 тис. гривень і з місця пригоди зник", – йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився 39-річний громадянин сусідньої держави, який зараз проживає в Одесі. Встановлено, що у себе на батьківщині чоловік був засуджений за грабунки і крадіжки. Крім того, він має судимість за участь у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі і наразі перебуває на випробувальному терміні.

Давати свідчення за фактами замаху на вбивство і розбій і пояснювати мотиви цих злочинів затриманий відмовився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі працівник Приморського районного відділу поліції Сергій Коваль прокотився за кермом BMW з пляшкою пива, запевняючи, що "почувається богом".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Трагедія 2 травня в Одесі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трагедія 2 травня в Одесі
Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...