Від обстрілу російських терористів у місті Красногорівка (Мар'їнський район Донецької області) постраждала 73-річна жінка – за час війни на Донбасі вона дістала поранення вже втретє.

Про це розповів ветеран АТО Андрій Римарук в ефірі ObozTV. Він звернув увагу, що зараз збройні сили РФ особливо активізувалися в районах розведення сил.

"Нещодавно обстріляли Станицю Луганську на лінії розведення, досить регулярно обстрілюють напрямок Талаківки – ймовірної наступної точки розведення", – зазначив Римарук.

Красногорівка, уточнив він, також знаходиться на лінії розмежування.

"У Красногорівці школа, де навчаються понад 350 дітей! Не дай Бог, один зі снарядів міг би влучити в тому напрямку. А школу тільки-тільки відновили, там активно проходять заняття", – висловив стурбованість ветеран АТО.

"Чому вони це роблять? Вони хочуть викликати у нас відповідну реакцію, щоб ми відкрили вогонь у відповідь. Ми поки цього не робимо", – наголосив він.

Римарук пов'язав активізацію обстрілів із зустріччю в "нормандському форматі", яка запланована на весну цього року.

"Історична тенденція, що перед усіма такими зустрічами – Нормандія, Мінськ – завжди відбувається активізація бойових дій на сході. Ворог обстрілює як цивільне населення, так і взагалі всю лінію розмежування. Тобто російські війська включають всю свою артилерію, намагаючись завдати максимальної шкоди збройним силам України і мирним територіям", – констатував він.

Наслідки обстрілу Красногорівки facebook.com/28brigade

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч президентів України і Росії у "нормандському форматі" була запланувала на квітень, однак днями міністр закордонних справ України Вадим Пристайко не виключив, що вона може відбутися пізніше.

Тим часом російські терористи на Донбасі продовжують порушувати Мінські домовленості. Так, 2 березня сили РФ із території "ДНР" навмисне обстріляли мінами населений пункт Красногорівка у Мар'їнському районі, а 1 березня накрили мінометним вогнем село Старомихайлівку.

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