Головна Новини
7 грудня • оновлено в 01:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Запускають безпілотники і накривають вогнем: терористи "ДНР" активізувалися на Донбасі

693
Читати матеріал російською

Терористи "ДНР" мобілізували великі угруповання поблизу селища Новолуганське Донецької області, де кілька тижнів спостерігається загострення ситуації.

Про повідомили журналісти "5 каналу", які показали ситуацію на українських позиціях в регіоні на відео (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Одна з найбільш гарячих ділянок фронту, Світлодарська дуга, під вогнем бойовиків. Вночі противник б'є з гранатометів та стрілецької зброї. Останнім часом бойовики активно запускають безпілотники, які і розвідують, і коригують вогонь. За вечір бійці налічують до десятка таких прольотів", – сказано в матеріалі.

Новини
"Перемога буде на нашому боці!" Президент звернувся до ЗСУ з Донбасу

Запускають безпілотники і накривають вогнем: терористи "ДНР" активізувалися на Донбасі

Скрін відео

Один з українських бійців зазначив, що після прольоту безпілотників зазвичай ворог "здійснює якийсь із вогневих нальотів".

"Це і СПГ, гранатомети різних систем і калібрів, стрілецька зброя", – сказав воїн.

Запускають безпілотники і накривають вогнем: терористи "ДНР" активізувалися на Донбасі

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, напередодні пресслужба МВС України повідомила, що терористи "ДНР" намагалися вторгнутися на позиції військових Операції Об'єднаних сил у районі Світлодарської дуги на Донбасі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу ООС видео Новини ДНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги