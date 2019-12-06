Запускають безпілотники і накривають вогнем: терористи "ДНР" активізувалися на Донбасі

Терористи "ДНР" мобілізували великі угруповання поблизу селища Новолуганське Донецької області, де кілька тижнів спостерігається загострення ситуації.

Про повідомили журналісти "5 каналу", які показали ситуацію на українських позиціях в регіоні на відео (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Одна з найбільш гарячих ділянок фронту, Світлодарська дуга, під вогнем бойовиків. Вночі противник б'є з гранатометів та стрілецької зброї. Останнім часом бойовики активно запускають безпілотники, які і розвідують, і коригують вогонь. За вечір бійці налічують до десятка таких прольотів", – сказано в матеріалі.

Скрін відео

Один з українських бійців зазначив, що після прольоту безпілотників зазвичай ворог "здійснює якийсь із вогневих нальотів".

"Це і СПГ, гранатомети різних систем і калібрів, стрілецька зброя", – сказав воїн.

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, напередодні пресслужба МВС України повідомила, що терористи "ДНР" намагалися вторгнутися на позиції військових Операції Об'єднаних сил у районі Світлодарської дуги на Донбасі.

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