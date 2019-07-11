Обстріл колони з главою Донеччини: в Україні дали потужну відповідь

У Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили обстріл вантажівки КрАЗ Об'єднаних сил під Гранітним у Донецькій області, в результаті якого загинув український військовий.
Прессекретар МЗС Катерина Зеленко назвала "обстріл автоколони з боку гібридних військ РФ неприпустимим порушенням Мінських домовленостей". Пост з'явився на сторінці в Twitter.
Заступник міністра Єгор Божок зі свого боку назвав обстріл показовим.
"Саме так Кремль "хоче" припинення вогню в Україні й "намагається з усіх сил виконувати" Мінські домовленості. Боюся, що це не кінець. Натхненна Радою Європи, Росія не зупиниться", – підкреслив він.
Strongly condemn the missile attack of RU hybrid forces on Ukrainian military truck near #Hranitne with one Ukrainian soldier killed and another one wounded. An unacceptable violation of #MinskAgreements #StopRussianAggression- Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 10 липня 2019 р
This is how #Kremlin "wants" ceasefire in #Ukraine and "tries its best to implement" #MinskAgreements. Afraid, it's not the end. Inspired by #CouncilofEurope, #Russia will not stop Soldier killed by rocket fired at Donetsk Oblast governor & # 8217; s motorcade https://t.co/ja48VXIrAv- Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 10 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи обстріляли автоколону з главою Донеччини. Внаслідок влучення протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один боєць отримав поранення середньої тяжкості
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".