Обстріл колони з главою Донеччини: в Україні дали потужну відповідь

У Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили обстріл вантажівки КрАЗ Об'єднаних сил під Гранітним у Донецькій області, в результаті якого загинув український військовий.

Прессекретар МЗС Катерина Зеленко назвала "обстріл автоколони з боку гібридних військ РФ неприпустимим порушенням Мінських домовленостей". Пост з'явився на сторінці в Twitter.

Заступник міністра Єгор Божок зі свого боку назвав обстріл показовим.

"Саме так Кремль "хоче" припинення вогню в Україні й "намагається з усіх сил виконувати" Мінські домовленості. Боюся, що це не кінець. Натхненна Радою Європи, Росія не зупиниться", – підкреслив він.

Strongly condemn the missile attack of RU hybrid forces on Ukrainian military truck near #Hranitne with one Ukrainian soldier killed and another one wounded. An unacceptable violation of #MinskAgreements #StopRussianAggression

This is how #Kremlin "wants" ceasefire in #Ukraine and "tries its best to implement" #MinskAgreements. Afraid, it's not the end. Inspired by #CouncilofEurope, #Russia will not stop Soldier killed by rocket fired at Donetsk Oblast governor & # 8217; s motorcade https://t.co/ja48VXIrAv