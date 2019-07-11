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Обстріл колони з главою Донеччини: в Україні дали потужну відповідь

5.1т Читати матеріал російською

У Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили обстріл вантажівки КрАЗ Об'єднаних сил під Гранітним у Донецькій області, в результаті якого загинув український військовий.

Прессекретар МЗС Катерина Зеленко назвала "обстріл автоколони з боку гібридних військ РФ неприпустимим порушенням Мінських домовленостей". Пост з'явився на сторінці в Twitter.

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Заступник міністра Єгор Божок зі свого боку назвав обстріл показовим.

"Саме так Кремль "хоче" припинення вогню в Україні й "намагається з усіх сил виконувати" Мінські домовленості. Боюся, що це не кінець. Натхненна Радою Європи, Росія не зупиниться", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи обстріляли автоколону з главою Донеччини. Внаслідок влучення протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один боєць отримав поранення середньої тяжкості

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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