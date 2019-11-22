Обшуки в мерії Одеси: стала відома причина. Фото

Чиновники Одеської мерії привласнили 100 млн бюджетних грн. Вони створили штучну кредитну заборгованість комунального підприємства перед комерційним баком. Право на борг викупила фірма, афільована з чиновниками.

Після цього комерсанти, завищивши суму заборгованості на 100 млн грн, звернулися в мерію з вимогою розрахуватися. Про це повідомили в прес-службі СБУ (щоб подивитися фото обшуків, проскролльте сторінку до кінця).

До того ж, рішення щодо оплати боргу було прийнято на підставі недостовірних матеріалів, підготовлених співробітниками декількох департаментів мерії. Обшуки були проведені з метою отримати речові докази неправомірних дій чиновників.

Триває досудове слідство у ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вона передбачає до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

У мерії Одеси пройшли обшуки СБУ

У мерії Одеси пройшли обшуки СБУ

У мерії Одеси пройшли обшуки СБУ

У мерії Одеси пройшли обшуки СБУ

У мерії Одеси пройшли обшуки СБУ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській мерії в 22 листопада пройшли обшуки. Слідчі дії проходили в головній будівлі мерії на Думській площі і в приміщенні департаменту фінансів на вулиці Жуковського.

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