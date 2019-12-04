Затримали особистого охоронця Медведчука: спливли нові деталі обшуків СБУ

Під час обшуків Служби безпеки в офісі фірми, підконтрольної лідерові партії "Опозиційна платформа – За життя" і куму російського президента Володимира Путіна Віктору Медведчуку, був затриманий його особистий охоронець.

Невідомі раніше деталі слідчих дій і імена розкрив у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, операція проходила в приміщеннях детективного і охоронного агентства "Шторм", яке забезпечує безпеку самого Медведчука і структур "Опозиційної платформи – За життя".

Затримано особистого охоронця Медведчука: деталі обшуку СБУ

Бутусов назвав також ім'я затриманого – ним виявився один із засновників компанії і особистих охоронців політика Костянтин Іванов. Йому пред'явили підозру в стеженні і незаконному зборі інформації, порушенні недоторканності приватного життя.

Відзначається, що в ході обшуку було вилучено шпигунську електронну техніку, яка використовується для збору інформації.

"Вперше офіс Медведчука обшукала СБУ, вперше пред'явлено підозру наближеному кума Путіна. Це відмінна антиросійська демонстрація, проведена СБУ напередодні "нормандського" саміту. Сподіваюся, розслідування буде проходити успішно, і "зачистка" структур Медведчука буде продовжена, а підозри не розсиплються в суді", – прокоментував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Силовики нагрянули в офіс охоронної фірми вдень 4 грудня. В "Опозиційній платформі – За життя" заявили, що дії силовиків у партії вважають "тиском на політсилу напередодні саміту в "нормандському форматі".

СБУ підтвердила, що охоронну фірму підозрюють у незаконному стеженні і продажі секретних даних.

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