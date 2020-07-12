ОБСЄ зафіксувала на Донбасі танки і важку артилерію терористів

У звіті СММ ОБСЄ зафіксували наявність на Донбасі 11 танків Т-64 та 152- міліметрову самохідну гаубицю 2С5 "Гіацинт С" російських терористів.

Факт порушення вимог про лінію відведення важкого озброєння на фронті задокументували 10 липня, повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook. Вказані танки та гаубиця було помічено неподалік від тимчасово окупованого Лутигиного на Луганщині.

Крім того, було встановлено, що окупанти продовжують нарощувати мінні поля в безпосередній близькості до ділянки розведення сил та засобів "Петрівське", а також з метою приховування озброєння та військової техніки зривають заплановані спостережні польоти Місії ОБСЄ. Зокрема, вони обстрілюють зі стрілецької зброї безпілотні літальні апарати.

"УС СЦКК стурбована тим, що російсько-окупаційні війська продовжують демонструвати стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто ігнорують взяті на себе зобов’язання в межах консультацій Тристоронньої контактної групи. Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення міжнародного збройного конфлікту та наражають на небезпеку мирне населення в окупованих ними населених пунктах", – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ГУР Міноборони повідомило, що в зоні ООС на Донбасі зафіксовано нові кроки російських окупантів, спрямовані на дестабілізацію ситуації. Зокрема, країна-агресорка відправила на схід України нові диверсійно-розвідувальні та снайперські групи.