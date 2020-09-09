ОБСЄ засікла на Донбасі групу військових вантажівок біля кордону з Росією

Попри перемир'я, на тимчасово окупованій Росією території Донбасу спостерігається переміщення військової техніки.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 8 вересня. Зокрема, спостерігачі зазначили, що їхні висновки базуються на доступних даних повітряного спостереження.

"30 серпня виявлено наявність трьох вантажівок військового типу, що стояли припарковані на асфальтованій дорозі приблизно за 3,8 км на південний схід від пункту пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Вознесенівка (колишній Червонопартизанськ; 65 км на південний схід від Луганська), у районі поблизу кордону з Російською Федерацією", – йдеться в документі.

Показово, що поблизу тієї ж таки Вознесенівки ОБСЄ зафіксувала обмеження свободи пересування СММ. Саме там розташована неконтрольована урядом України ділянка кордону з країною-агресором.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше ГУР Міноборони України повідомило, що терористи на Донбасі влаштували перевірку боєм снайперських гвинтівок і кулеметів, які надійшли до з’єднань і частин окупаційних військ із Росії.

Крім того, у підрозділах окупантів здійснювалась заміна несправних і з використаним ресурсом експлуатації зразків стрілецького озброєння, а також вантажних і броньованих автомобілів із РФ.

Також стало відомо, що 24-30 серпня до з’єднань і частин бойовиків доставлено приблизно 700 тон пального, шість вагонів із боєприпасами та живу силу.

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