ОБСЄ підіграли "ДНР"? У штабі ООС викрили підлість окупантів

СММ ОБСЄ повідомила про обстріл двох цивільних об'єктів на Донбасі, які нібито могли статися з боку позицій ООС, проте це не відповідає дійсності.

Про це інформує прес-служба Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook. Вказується, що в звіті спеціальної моніторингової місії зафіксовано поранення жінки в результаті обстрілу в Олександрівці (Донецька область).

Представники моніторингової групи бачили потерпілу в лікарні в Петровському районі Донецька, на тимчасово-окупованій території.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соцмережі

Медики повідомили представникам Місії, що жінку до них доставили 18 червня.

У повідомленні СММ йдеться, що, за словами потерпілої, 14 червня, перебуваючи вдома, вона отримала осколкові поранення під час обстрілу.

"Слід зазначити, що обстріл Олександрівки в останніх звітах СММ ОБСЄ не був зафіксований, тим більше поранення людей у цьому населеному пункті. Є всі підстави стверджувати, що спостерігачі для фіксації на місце можливого обстрілу не виїжджали", – підкреслили в ООС.

"Оскільки відсутні факти фіксації обстрілу, типу озброєння, напрямки стрільби і свідоцтва місцевого населення про обстріл, необхідно зробити висновок, що підрозділи Об'єднаних сил до цього інциденту не причетні", – зазначила прес-служба.

Крім цього, у звіті Місії було зафіксовано пошкодження житлових будинків у Золотому 5 (Луганська область).

У повідомленні вказується, що в результаті обстрілу зі стрілецької зброї, 27 червня, було пошкоджено вікно та стіна двоповерхового будинку.

Українська сторона СЦКК у свою чергу звернула увагу на те, що характеристика форми рельєфу цієї місцевості становить закритий профіль і виключає будь-яку можливість поразки будинку зі стрілецької зброї з боку ВС України.

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"Водночас, відстань до позицій наших армійців становить понад 4,4 км, що за тактико-технічними характеристиками зазначеної стрілецької зброї унеможливлює здійснення вищезгаданого обстрілу, в той час як до позицій окупантів – 1,4 км. Висновки очевидні", – підсумували в ООС.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що російські спецслужби планують запустити нову пропагандистську інформаційну кампанію з дискредитації українських військових на Донбасі.

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