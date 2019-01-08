''Обоє з інфарктом'': з'ясувалися трагічні факти про вбивство двох студенток у Харкові

Батьки убитих у Харкові турецьких студенток дуже важко переживають загибель дочок. Вони вже прибули в Україну, щоб поспілкуватися з поліцією і забрати тіла.

Як розповів консул, батьки 22-річної Йилдиз, коли дізналися про її смерть, потрапили обоє в лікарню з інфарктом. У них ще є молодший син, пише "Сегодня".

А загибла 20-річна Зейна була єдиною дитиною в сім'ї.

Убиті у Харкові студентки

З'ясувалося, що колишній хлопець переслідував Йилдиз, коли вона жила в Туреччині, і поїхав за нею в Україну, де теж не давав спокою.

"Кримінальна справа коли закінчиться? Протягом декількох тижнів, може місяць. Швидше за все, що цю кримінальну справу направлять до Туреччини, і Туреччина далі вже буде приймати остаточне розслідування і запобіжний захід. І суд буде, звичайно, в Туреччині. Я думаю – затягувати з цим довго не будуть. Злочин практично розкрито", – пояснив почесний консул Туреччини у Харкові Володимир Білий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Туреччині 5 січня затримали підозрюваного у жорсткому вбивстві двох студенток у Харкові 22-річного Цокмеза Гусна Кана.

Він поїхав із України, ймовірно, після скоєння злчину, так як на територію Туреччини прибув 2 січня.