Сидять за "тероризм, шпигунство і розпалювання": з'явився список українців, які залишилися в полоні "Л/ДНР"

З'явився список цивільних осіб, які залишаються в полоні російсько-терористичних військ після обміну полоненими 29 грудня між Україною та "Л/ДНР".

Як підкреслили журналісти "Радіо Свобода", це перелік осіб, про утримання яких в ОРДЛО точно відомо і їх родичам, і українським правозахисним організаціям, але яких чомусь не "підтвердили" бойовики під час передноворічних переговорів у Мінську.

Обмін 29 грудня Офіс президента України

У полоні терористів знаходяться:

Валерій Матюшенко – підприємець, музикант, заручник угруповання "ДНР". Був схоплений серед рідного Кальміуського 15 липня 2017-го і засуджений так званим судом угруповання на 10 років в'язниці за "шпигунство". За наявними даними, утримується в Макіївці.

Віталій Атаманчук – 68-річний пенсіонер, схоплений 4 вересня 2018-го серед Донецька разом із дружиною і сином. Дружина пережила інсульт після затримання, а син після тортур у полоні помер. За даними дочки Олени, зараз він знаходиться в СІЗО №5 у Донецьку, має проблеми зі здоров'ям. Угрупування "ДНР" публічно жодного разу не повідомляло про нього.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко і Ярослав Миронов – школярі, які у віці від 15 до 17 років були затримані в Ясинуватій поблизу Донецька (12 вересня 2018-го). За "тероризм" і "диверсійну діяльність" підлітки отримали від угруповання "ДНР" терміни від 10 до 15 років.

Нещодавно ватажок "ДНР" Денис Пушилін їх "помилував". Чи відпустили підлітків – невідомо.

Сергій Русинов – 22-річний студент Луганського коледжу культури і мистецтв (його частини, яка залишилася в окупації). "Засуджений" угрупованням "ЛНР" до 6 років в'язниці за "розпалювання ворожнечі" і підтримку українських патріотичних груп у соцмережі "ВКонтакте". Зараз утримується на території Слов'яносербської виправної колонії №60, що у селі Лозівське Луганської області.

Вадим Дреєв – зниклий у квітні 2019-го 50-річний луганчанин, згодом звинувачений "ЛНР" у підриві пам'ятників на підконтрольній російським гібридним силам території. Є інформація, що він має інвалідність 2-ї групи.

Роман Сагайдак – викрадений у червні 2017-го в рідному Луганську підприємець. 26 листопада 2018-го звинувачений "ЛНР" у "розбої, що завдав непоправної шкоди республіці". Отримав "вирок" у 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за даними правозахисників, потребує медичної допомоги через тортури.

Раніше OBOZREVATEL писав про українських військових, які досі знаходяться в полоні "Л/ДНР".

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