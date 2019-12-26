Захопили Маріупольське ГУВС у 2014-му: стало відомо про 4-х учасників обміну з ОРДЛО

Чотирьох підозрюваних у справі про захоплення будівлі Маріупольського ГУВС 9 травня 2014 року відпустили з-під варти під особисті зобов'язання.

Таке рішення ухвалив Жовтневий районний суд Маріуполя, передає місцевий портал 0629.com.ua. Усі четверо також написали заяви з проханням включити їх до списку з обміну полоненими.

Зазначається, що Євгену Дружиніну, Олександру Стрельниковичу, Віктору Скрипнику і В'ячеславу Бірюкову інкримінують умисне вбивство, створення терористичного угруповання, зберігання зброї.

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Проти обміну на суді виступила тільки одна жінка – мати загиблого міліціонера Михайла Єрмоленка. Вона вимагала від суду довести розслідування до кінця і звинуватила суд у навмисному затягуванні процесу.

За даними журналістів, підозрюваних доставили в Державну кримінальну виконавчу службу України, де вони пробудуть до моменту обміну.

Один з обвинувачених заявив у суді, що має намір і далі брати участь у засіданнях за допомогою відеозв'язку з непідконтрольної території, на що суддя повідомив, що всі деталі він зможе дізнатися у свого адвоката.

Суд взяв із підозрюваних підписки, які зобов'язують їх з'явитися на наступне засідання, призначене на січень.

Фото із засідання суду 0629.com.ua

Фото із засідання суду 0629.com.ua

Фото із засідання суду 0629.com.ua

Нагадаємо:

9 травня 2014 року терористи під керівництвом колишнього міліціонера на прізвисько "Мангуст" захопили будівлю міського управління поліції, взявши заручників.

Операція зі звільнення будівлі виконувалася декількома силовими підрозділами.

Під час нападу загинули шестеро людей.

За даними OBOZREVATEL, Україні будуть повернуті з ОРДЛО до 30 полонених. Новий етап обміну призначений на 29 грудня.

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