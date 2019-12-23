Тривали 4 години: Сивохо розповів про перебіг переговорів щодо нового обміну полоненими

Переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо нового обміну полоненими, який повинен відбутися до кінця поточного року, тривали близько 4 годин.
Про це 23 грудня на своїй сторінці у Facebook повідомив радник секретаря РНБО Сергій Сивохо. "Сьогодні було важко", – почав пост він.
"Багато було питань, компроміс давався непросто. Але головне – результат! Взаємне звільнення відбудеться. Новий рік наші хлопці будуть зустрічати вдома! Багато з них уже 4 роки не бачили рідних і близьких", – написав Сивохо.
Ілюстрація. Засідання ТКГ в Мінську
LB.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року в понеділок, 23 грудня, повідомила Дарка Оліфер – прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми.
Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська розповіла, що Києву повернуть громадян, які провели 4 роки в полоні терористів.
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