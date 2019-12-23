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24 грудня • оновлено в 01:12
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Тривали 4 години: Сивохо розповів про перебіг переговорів щодо нового обміну полоненими

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Переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо нового обміну полоненими, який повинен відбутися до кінця поточного року, тривали близько 4 годин.

Про це 23 грудня на своїй сторінці у Facebook повідомив радник секретаря РНБО Сергій Сивохо. "Сьогодні було важко", – почав пост він.

"Багато було питань, компроміс давався непросто. Але головне – результат! Взаємне звільнення відбудеться. Новий рік наші хлопці будуть зустрічати вдома! Багато з них уже 4 роки не бачили рідних і близьких", – написав Сивохо.

Ілюстрація. Засідання ТКГ в Мінську

Ілюстрація. Засідання ТКГ в Мінську

LB.ua

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Обмін полоненими Мирні переговори в Мінську Російсько-український конфлікт
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу обмін РНБО
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