Головна Новини
29 грудня • оновлено в 13:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

З пакетами – на вихід: у мережі показали, кого Україна видає "Л/ДНР"

3.5т
Читати матеріал російською

У мережі показали учасників обміну полоненими, яких Україна передасть терористам "Л/ДНР".

Фото з'явилися в Telegram-каналах сепаратистів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як утримувані особи з сумками і пакетами направляються, ймовірно, на верифікацію.

Новини
Великий обмін полоненими з "Л/ДНР" стартував: всі подробиці, фото і відео
У мережі показали, кого Україна видає "Л/ДНР"

У мережі показали, кого Україна видає "Л/ДНР"

Telegram-канал сепаратистів

З пакетами – на вихід: у мережі показали, кого Україна видає "Л/ДНР"

Telegram-канал Черговий ООС

З пакетами – на вихід: у мережі показали, кого Україна видає "Л/ДНР"

Telegram-канал Черговий ООС

З пакетами – на вихід: у мережі показали, кого Україна видає "Л/ДНР"

Telegram-канал Черговий ООС

З пакетами – на вихід: у мережі показали, кого Україна видає "Л/ДНР"

Telegram-канал Черговий ООС

З пакетами – на вихід: у мережі показали, кого Україна видає "Л/ДНР"

Telegram-канал Черговий ООС

З пакетами – на вихід: у мережі показали, кого Україна видає "Л/ДНР"

Telegram-канал Черговий ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися також перші знімки українських полонених, яких видадуть Києву.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
38
7
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
палец в жопу себе засунь, падло!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойка обоза поменяла фото
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Santi Amonito
Santi Amonito
Канешна "граждане" Украины и, после освобождения оккупированных территорий от к@цапского агрессора и оккупанта, эти "граждане" оттарабанят свои сроки за тер_роризм, по вине эрэфии, по полной - дела-то против них не закрыты.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Santi Amonito, можешь губу закатать ибо все останется по старому по сути украина потеряла эти территории
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги