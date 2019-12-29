З пакетами – на вихід: у мережі показали, кого Україна видає "Л/ДНР"

У мережі показали учасників обміну полоненими, яких Україна передасть терористам "Л/ДНР".
Фото з'явилися в Telegram-каналах сепаратистів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах видно, як утримувані особи з сумками і пакетами направляються, ймовірно, на верифікацію.
У мережі показали, кого Україна видає "Л/ДНР"
Telegram-канал сепаратистів
Telegram-канал Черговий ООС
Telegram-канал Черговий ООС
Telegram-канал Черговий ООС
Telegram-канал Черговий ООС
Telegram-канал Черговий ООС
Telegram-канал Черговий ООС
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися також перші знімки українських полонених, яких видадуть Києву.
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