"Обмін міг зірватися": Зеленський відверто розповів про видачу Цемаха

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею терориста "ДНР", свідка у справі про катастрофу рейсу МН17 Володимира Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.
Подробиці глава держави розповів на брифінгу 7 вересня після зустрічі українських полонених в аеропорту "Бориспіль".
"Його допитали і не тільки перед поверненням. Ми все, що нас попросили, зробили, це було дуже складно, я дуже боявся, що через це у нас міг зірватися обмін", – поділився Зеленський.
Зеленський розповів, що було з Цемахом перед обміном
Президент зазначив, що слідчі з Нідерландів виконали всі необхідні слідчі дії за участю Цемаха.
Відзначимо, відразу після обміну Нідерланди офіційно зажадали від Росії видати терориста.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.
3 вересня Київська апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.
У той же час слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.
5 вересня суд ухвалив рішення випустити терориста з-під варти.
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