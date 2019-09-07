"Обмін міг зірватися": Зеленський відверто розповів про видачу Цемаха

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею терориста "ДНР", свідка у справі про катастрофу рейсу МН17 Володимира Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.

Подробиці глава держави розповів на брифінгу 7 вересня після зустрічі українських полонених в аеропорту "Бориспіль".

"Його допитали і не тільки перед поверненням. Ми все, що нас попросили, зробили, це було дуже складно, я дуже боявся, що через це у нас міг зірватися обмін", – поділився Зеленський.

Зеленський розповів, що було з Цемахом перед обміном

Президент зазначив, що слідчі з Нідерландів виконали всі необхідні слідчі дії за участю Цемаха.

Відзначимо, відразу після обміну Нідерланди офіційно зажадали від Росії видати терориста.

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