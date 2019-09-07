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8 вересня • оновлено в 11:07
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/ Розслідування

"Обмін міг зірватися": Зеленський відверто розповів про видачу Цемаха

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею терориста "ДНР", свідка у справі про катастрофу рейсу МН17 Володимира Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.

Подробиці глава держави розповів на брифінгу 7 вересня після зустрічі українських полонених в аеропорту "Бориспіль".

"Його допитали і не тільки перед поверненням. Ми все, що нас попросили, зробили, це було дуже складно, я дуже боявся, що через це у нас міг зірватися обмін", – поділився Зеленський.

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Зеленський розповів, що було з Цемахом перед обміном

Зеленський розповів, що було з Цемахом перед обміном

Президент зазначив, що слідчі з Нідерландів виконали всі необхідні слідчі дії за участю Цемаха.

Відзначимо, відразу після обміну Нідерланди офіційно зажадали від Росії видати терориста.

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Теми
Обмін полоненими На Донбасі збитий Boeing-777
Особи
Володимир Зеленський Володимир Цемах
Місце
Україна
Тег
Боїнг МН17
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Что нужно было сделать по Цемаху то Украина всё выполнила, теперь РФ должна выдать его Голландии для следственных действий. Но даже если РФ его и не выдаст, что вероятнее всего, то его показания уже есть и сомневаться что кремль не причастен уже не приходится.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
статья в норме,но коментируют абитуриенты педучилищ..
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Федоров Федор
Федоров Федор
Обoss, ты пишешь статью, что Голландия официально затребовала у РФ выдачи ОБВИНЯЕМОГО Цемаха и следом статью о том, что голландские следователи допросили СВИДЕТЕЛЯ Цемаха ) wtf ?
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Он Алекс
Он Алекс
Федоров Федор, руSSкий шестерка что ты несёшь??
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Федоров Федор, этот Цемах должен быть осужден там за участие в преступлении, чего тут тебе недоношенный не понятно.
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