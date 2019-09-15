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15 вересня • оновлено в 11:26
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Облив і підпалив запальничкою: під Запоріжжям стався новий жахливий злочин

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У селі Тернівка Запорізької області чоловік облив жінку легкозаймистою рідиною і підпалив.

Як з'ясувалося, інцидент стався після сварки під час вживання алкогольних напоїв. Як розповіли в прес-службі ГУ НП в Запорізькій області, ввечері 13 вересня в селі Тернівка 25-річний господар будинку влаштував застілля зі знайомими.

Під Запоріжжям чоловік намагався спалити свою гостю

Під Запоріжжям чоловік намагався спалити свою гостю

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Серед гостей була 57-річна місцева жителька.

Між ними виникла сварка, під час якої чоловік облив її легкозаймистою рідиною, а потім підпалив запальничкою і втік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі чоловік облив окропом свою дівчину, поки вона спала. Постраждала госпіталізована з опіками 21% тіла.

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Місце
Україна Запоріжжя
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