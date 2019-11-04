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4 листопада • оновлено в 21:40
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/ Розслідування

"Обіцяю!" Зеленський зробив гучну заяву про вбивство Гандзюк

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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх причетних до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

З такою заявою глава держави виступив у понеділок, 4 листопада, в річницю смерті дівчини.

"Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено й покарано. Обіцяю", – написав Зеленський в Facebook.

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Зеленський пообіцяв покарати винних у вбивстві Гандзюк

Зеленський пообіцяв покарати винних у вбивстві Гандзюк

Як писав OBOZREVATEL, 4 листопада, в річницю смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк українці вийшли на масштабні акції протесту через відсутність результатів розслідування гучного вбивства.

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Особи
Катерина Гандзюк Володимир Зеленський
Місце
Україна
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