"Обіцяю!" Зеленський зробив гучну заяву про вбивство Гандзюк

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх причетних до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

З такою заявою глава держави виступив у понеділок, 4 листопада, в річницю смерті дівчини.

"Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено й покарано. Обіцяю", – написав Зеленський в Facebook.

Зеленський пообіцяв покарати винних у вбивстві Гандзюк

Як писав OBOZREVATEL, 4 листопада, в річницю смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк українці вийшли на масштабні акції протесту через відсутність результатів розслідування гучного вбивства.

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