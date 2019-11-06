"Об'їлися млинців з лопати?" Цимбалюк відповів на ультиматум Царьова про Донбас

Екснардеп Олег Царьов, який утік у Росію, заявив, що терористичні "Л/ДНР" влаштує тільки варіант їх перетворення на конфедерацію. Його нахабна заява обурила українського журналіста Романа Цимбалюка, і він яскраво поставив колаборанта на місце.

У своєму відеоблозі на YouTube Цимбалюк у доволі жорсткій формі порадив зраднику України залишити ці мрії та перестати ставити Україні неадекватні ультиматуми (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Фактично Донбас може влаштувати навіть не федералізація, а конфедерація. Коли абсолютно незалежні, коли може існувати дві грошові одиниці, коли у регіону є право вето з питань зовнішньої політики", – самовпевнено заявив Царьов.

"Що-що? Конфедерацію? А шматком вугілля по лобі не хочете? Якщо прибрати емоції, то, по суті, зараз в окупованій частині Донбасу – своя окупаційна російська армія, відмінна від гривні валюта. Ви домоглися чого хочете, а нам пропонуєте, щоб ми з виродками-гауляйтерами узгоджували зовнішньополітичні кроки? Це все, що хочуть в Кремлі?" – відповів на випади перебіжчика журналіст.

Цимбалюк і Царьов

Крім того, Царьов дозволив собі вимагати від України створення постійної групи в Мінську, яка буде працювати над реалізацією кожної вимоги терористів "Л/ДНР". Однак на цю умову Цимбалюк відповів йому ще більш жорстко.

"Тобто, вони вважають, що в Мінську довго повинні обговорювати умови капітуляції України? Хочеться запитати: а з якого?! Ви там не блекоти випадково або млинців з лопати об'їлися?! У нас в Україні зараз розбрід і хитання, але взагалі давайте заспокоїмося – ніяких причин для капітуляції немає, а хотілки їхні залишаться хотілками", – впевнений журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк публічно принизив Царьова, порівнявши його з використаним презервативом. Коментуючи обурення зрадника через те, що таким, як він, не дали можливості керувати терористичними "Л/ДНР", Цимбалюк наголосив, що Росія сприймає перебіжчиків саме як згаданий вище предмет.

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