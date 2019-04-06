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Обіймався з терористами: координатор ОБСЄ потрапив у скандал в "ДНР"

4.2тЧитати матеріал російською

Координатор ОБСЄ у гуманітарній групі посол Тоні Фріш, який відвідав окупований Донецьк для зустрічі з українськими полоненими, потрапив у гучний скандал.

Зокрема, російські та місцеві телеканали, підконтрольні терористам, показали відео, не якому той обіймається і цілується з представником бойовиків. Ці кадри викликали подив і обурення колишніх заручників і сімей заручників.

Зокрема, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко заявила, що Фріш зустрівся з чотирма заручниками-військовими, незважаючи на те, що спочатку домовлялися про 10.

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Обіймався з терористами: координатор ОБСЄ потрапив у скандал в "ДНР"

Скріншот з відео

"Ми змушені будемо в Мінську звернути увагу посла Фріша на те, що його зустрічі в окупованому РФ Донецьку не носили закритий характер, він там представляв ОБСЄ, від якої ми чекаємо допомоги в деокупації Донбасу, а не обнімашок", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутати Європейського парламенту звинуватили Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ в цензуруванні їх позиції щодо ролі Росії в конфлікті на сході України.

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Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
ОБСЄ
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Кстати, он был замечен, когда сцал рагулям на бошки! Вот это скандал😄
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andrei andrei
andrei andrei
Обоссники, чмыри! Может, вообще закроете возможность комментирования? Нахера вы трете комменты?
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