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Об'єднані сили збили безпілотник окупантів на Донбасі: з'явилися фото

2.5тЧитати новину російською

Бійці Операції Об'єднаних сил збили на Донбасі безпілотник терористів, який розвідував позиції Збройних сил України.

"Вчора надвечір, 25 травня, силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил у смузі дій однієї з механізованих бригад, що обороняється на Волновахському напрямку, збито ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА), яким противник намагався вести розвідку та в подальшому коригувати вогонь по резервах бригад", - повідомили в штабі ООС в Facebook.

ворожий безпілотник

штаб ООС

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Відзначається, що система протиповітряної оборони операції діє ефективно.

ворожий безпілотник

штаб ООС

"Про це в черговий раз нагадали окупантам", - резюмували в штабі.

ворожий безпілотник

штаб ООС

ворожий безпілотник

штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу українські бійці відбили всі атаккі терористів на Донбасі.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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