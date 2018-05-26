Об'єднані сили збили безпілотник окупантів на Донбасі: з'явилися фото

Бійці Операції Об'єднаних сил збили на Донбасі безпілотник терористів, який розвідував позиції Збройних сил України.
"Вчора надвечір, 25 травня, силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил у смузі дій однієї з механізованих бригад, що обороняється на Волновахському напрямку, збито ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА), яким противник намагався вести розвідку та в подальшому коригувати вогонь по резервах бригад", - повідомили в штабі ООС в Facebook.
ворожий безпілотник
штаб ООС
Відзначається, що система протиповітряної оборони операції діє ефективно.
ворожий безпілотник
штаб ООС
"Про це в черговий раз нагадали окупантам", - резюмували в штабі.
ворожий безпілотник
штаб ООС
ворожий безпілотник
штаб ООС
Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу українські бійці відбили всі атаккі терористів на Донбасі.
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".