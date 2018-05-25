УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Об'єднані сили потужним ударом розбили терористів: з'явилося відео

221.3тЧитати новину російською

В інтернеті з'явилося відео знищення українськими військовими взводного опорного пункту терористів на Донбасі.

Ролик розмістив в своєму Facebook офіцер 53-й ОМБр ВСУ Анатолій Штефан Штірліц.

"Відео, яке можна дивитися вічність. В результаті провокаційних дій російсько-терористичних військ по мирному населенню, воїни ООС знищили ВОП противника, живу силу, техніку та озброєння", - написав він.

Новини
На Донбасі знищили снайпера "Л / ДНР": подробиці бою

Користувачі мережі підтримали дії українських військових.

"Кіностудія ім. Довженка. Голлівуд відпочиває!", "Тактика Ізраїлю. Зуб за зуб! Це добре. Валіть мерзенних загарбників!", - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня відомий волонтер Юрій Мисягін повідомив, що "третя сила" знищила опорний пункт терористів на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
83
69
Смішно
278
Цікаво
35
Сумно
42
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Рябцева Лариса
Рябцева Лариса
ИХЖЕТАМНЕТ-поэтому и наказывать за уничтожение этих ИХТАМНЕТОВ некого! На нет и суда нет!
Ответить
0
0
Mazur Igor
Mazur Igor
Президент росии путин - вонючий педофил. Мальчиков в животики лобызает. Руцкий мир...
Ответить
0
0

Наші блоги