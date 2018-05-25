Об'єднані сили потужним ударом розбили терористів: з'явилося відео

В інтернеті з'явилося відео знищення українськими військовими взводного опорного пункту терористів на Донбасі.

Ролик розмістив в своєму Facebook офіцер 53-й ОМБр ВСУ Анатолій Штефан Штірліц.

"Відео, яке можна дивитися вічність. В результаті провокаційних дій російсько-терористичних військ по мирному населенню, воїни ООС знищили ВОП противника, живу силу, техніку та озброєння", - написав він.

Користувачі мережі підтримали дії українських військових.

"Кіностудія ім. Довженка. Голлівуд відпочиває!", "Тактика Ізраїлю. Зуб за зуб! Це добре. Валіть мерзенних загарбників!", - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня відомий волонтер Юрій Мисягін повідомив, що "третя сила" знищила опорний пункт терористів на Донбасі.