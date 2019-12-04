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5 грудня • оновлено в 02:16
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НП з українськими моряками біля берегів Греції: в МЗС розкрили подробиці

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Екіпаж українців, які потрапили в шторм на судні New Leo, врятували.

Як передає "Апостроф", про це повідомив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Екіпаж судна, який складають громадяни України, врятований. Консул підтримує контакт з береговою охороною острова Скірос і місцевими компетентними органами", – сказав він.

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Біля берегів Африки пірати захопили судно: 9 полонених

НП з українськими моряками біля берегів Греції: в МЗС розкрили подробиці

maritimebulletin.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біля берегів Камеруну пірати захопили три торгові судна, серед членів екіпажу яких були українці і росіяни.

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Греція
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